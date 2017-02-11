談當年落選TWICE 昭彌坦承自己這方面不足

「Somi」全昭彌在節目中招認自己是因為某方面不足，才沒能獲選成為TWICE成員出道。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕選秀節目《PRODUCE 101》先前找來南韓各大經紀公司的101名女練習生，讓她們透過激烈的競爭關關篩選，最後選出人氣最高的11人，組成活動時間為期1年的期間限定組合「I.O.I」正式出道，受到不少粉絲喜愛。而在經過1年的活動後，I.O.I已經於上月底結束活動後正式解散，11名成員將回到各自所屬經紀公司或團體繼續活動；其中當年原本差一點就可以加入TWICE，卻不幸落選的「Somi」全昭彌，加入I.O.I後其實也十分受矚目，最近更以嘉賓身分作客綜藝節目《姐姐們的SLAM DUNK》，在當中坦承自己過去確實因為某方面的不足，所以才會被淘汰而無法加入TWICE的。

雖然沒能成為TWICE的一員，但後來加入I.O.I的全昭彌也十分受到矚目，人氣一飛沖天。（翻攝自STAR DAILY NEWS）

全昭彌過去在篩選TWICE正式成員的選秀節目《SIXTEEN》中，曾被「JYP娛樂」社長朴軫永曾經評價過她的「明星性」是最棒的，應該會很適合出道成為TWICE的一員，不過最後仍不幸敗北，僅差一步就能出道，十分可惜；後來在《PRODUCE 101》中發光發亮，也順利以高票成為I.O.I正式成員的全昭彌，在將於今天播出的《姐姐們的SLAM DUNK》中，表示自己原本的夢想就是歌手，所以才會參加了2次選秀節目，「在《Sixteen》中我走到了最後但卻被淘汰了，因為我當時在舞蹈方面還有不足」，大方招認自己當時的缺點。

全昭彌（上）當初在選秀節目《Sixteen》中，被許多人看好能順利出道成為TWICE的一員，但最後仍不幸慘遭淘汰。（翻攝自Mnet）

而過去曾霸氣說過：「如果羨慕（TWICE）的話我就輸了，所以我不羨慕她們，相信總有一天我一定會出道的，我是JYP的嘛，不會有第二個選擇」這樣話語的全昭彌，就透露因為當時實在不想再聽到人們指出她是因為哪裡不足才無法出道的話，所以卯足全力加緊練習，才以最好的狀態去參加了《PRODUCE 101》，表示：「我的性格原本就是只要是自己想做，即使要花費很多時間，也一定要做到的類型，雖然我也曾有過恐懼，但是也有同樣被淘汰的人在，我卻獲得了這樣的機會，還是應該要做得更好才行」，樂觀又勇往直前的模樣令人十分佩服，她未來的發展也十分令人期待。

全昭彌在《Sixteen》落選後，卯足全力加強練習，後來就順利在《PRODUCE 101》中出線，成為I.O.I一員。（翻攝自STAR TODAY）