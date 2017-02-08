（影音）李英愛談老公羞答答 撂話《師任堂》收視破20％奔寶島

李英愛在新劇《師任堂》嫁錯人，但在戲外卻是不折不扣的幸福人妻，談到老公便笑容不斷。（愛奇藝台灣站提供）〔記者陳立妍／首爾報導〕南韓「氧氣美女」李英愛暌違14年重返螢光幕，與宋承憲在新劇《師任堂》上演揪心虐戀，上月底該劇在首爾舉辦記者會，會後李英愛、宋承憲接受台灣媒體聯訪，談到最近流行的收視公約，李英愛當場撂話：「如果收視超過20%我們就去台灣！」並透露自從2000年因為宣傳韓劇《火花》後，就對台灣的芒果冰念念不忘。

被問到對《師任堂》收視有信心嗎？宋承憲先是笑問一旁的工作人員《大長今》的收視紀錄？聽到當時《大長今》在韓收視逾50%，開玩笑說：「那應該要更高吧！」但隨後他坦言：「最近收視率要高不是件容易的事，但我私心希望《師任堂》的收視可以創下新高。」而李英愛則在一旁補充，只要收視超過20%，就和宋承憲一起造訪寶島，記者現場追問：「真的嗎？」她一度想提高門檻到50%，最後仍是笑著允諾收視衝破20%，便揪宋承憲到台灣會戲迷，並表示至今仍對台灣的夜市印象深刻。

李英愛（右）撂話，只要《師任堂》在韓收視衝破20%，就和宋承憲一起來台。（愛奇藝台灣站提供）李英愛之前曾自爆2003年之所以接拍《大長今》，全是因為當時還是男友的老公鄭豪泳建議，這次再拍新戲，丈夫是否有給她什麼建議？李英愛聞言笑答：「老公給了我很多幫助和建議，而且也常和劇組的人一起聚餐。」她更嬌羞表示，自己和男演員演戲，如果說丈夫完全不擔心是假的，但因為老公理解這只是拍戲，所以能夠體諒也不會在意，言語間流露滿滿的幸福味。

此外，《師任堂》現於每周三、四晚上10點半在愛奇藝台灣站上架，八大戲劇台則於晚上10點播出。