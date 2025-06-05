金馬影后男友疑遭毆 渾身是血進醫院

馬思純憑著《七月與安生》奪下第53屆金馬獎影后。（本報資料照，記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2016年憑著《七月與安生》女星馬思純與周冬雨罕見的共同獲得第53屆金馬獎影后，今年37歲的馬思純2021年爆出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（本名：張曼樂）陷入愛河，今（5）日中國網友爆出張哲軒與人爆發肢體衝突，不但滿身是血還鬧上警局。

馬思純（左）與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒談起相差5歲的姐弟戀。（翻攝自微博）

馬思純和張哲軒的戀情曝光後，張哲軒不斷被爆出黑料，有人指出他不斷約砲，還捲入抄襲事件，負面消息連連，更有人覺得馬思純眼光不佳，這個男朋友似乎不太妙。馬思純與張哲軒這段相差5歲的姐弟戀始終不被看好，今日網路上瘋傳張哲軒現身北京某家醫院急診室，身上血跡斑斑，有傳言說他被酒瓶砸章，臉上與手臂都是傷痕，之後張哲軒則出現在北京派出所調解室。

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張哲軒遭毆的消息在微博上瘋傳，馬思純看男人的眼光也再度被網友嘲笑，但張哲軒是否遭毆又為何與人起衝突，原因尚未對外說明。

張哲軒帶傷進入警局的照片在微博瘋傳。（翻攝自微博）

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