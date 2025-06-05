晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬影后男友疑遭毆 渾身是血進醫院

馬思純憑著《七月與安生》奪下第53屆金馬獎影后。（本報資料照，記者王文麟攝）馬思純憑著《七月與安生》奪下第53屆金馬獎影后。（本報資料照，記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2016年憑著《七月與安生》女星馬思純與周冬雨罕見的共同獲得第53屆金馬獎影后，今年37歲的馬思純2021年爆出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（本名：張曼樂）陷入愛河，今（5）日中國網友爆出張哲軒與人爆發肢體衝突，不但滿身是血還鬧上警局。

馬思純（左）與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒談起相差5歲的姐弟戀。（翻攝自微博）馬思純（左）與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒談起相差5歲的姐弟戀。（翻攝自微博）

馬思純和張哲軒的戀情曝光後，張哲軒不斷被爆出黑料，有人指出他不斷約砲，還捲入抄襲事件，負面消息連連，更有人覺得馬思純眼光不佳，這個男朋友似乎不太妙。馬思純與張哲軒這段相差5歲的姐弟戀始終不被看好，今日網路上瘋傳張哲軒現身北京某家醫院急診室，身上血跡斑斑，有傳言說他被酒瓶砸章，臉上與手臂都是傷痕，之後張哲軒則出現在北京派出所調解室。

張哲軒遭毆的消息在微博上瘋傳，馬思純看男人的眼光也再度被網友嘲笑，但張哲軒是否遭毆又為何與人起衝突，原因尚未對外說明。

張哲軒帶傷進入警局的照片在微博瘋傳。（翻攝自微博）張哲軒帶傷進入警局的照片在微博瘋傳。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中