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田秋堇怨沒公務車頻遲到 苦苓：大多數人都這樣上班

監察委員田秋堇（左）埋怨沒有公務車通勤常遲到，苦苓於臉書發文評價此事。（資料照，記者陳逸寬攝；翻攝自臉書）監察委員田秋堇（左）埋怨沒有公務車通勤常遲到，苦苓於臉書發文評價此事。（資料照，記者陳逸寬攝；翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕監察院近期爆出濫用公務車風波，引起爭議，監察院副院長李鴻鈞即下令，所有委員與職員不可以個人名義使用公務車。不料，監察委員田秋堇接受訪問時埋怨，上下班自行通勤需轉乘3班捷運，還需步行15分鐘才能到捷運站，萬一下雨更無法叫到車，害她開會遲到，並反問「這是大家希望的嗎？」此言一出立刻引起熱議，作家苦苓也於臉書發文說：「大家也都希望每個月有20萬元薪水。」

苦苓於臉書發文，表示全台灣絕大多數人都是靠大眾運輸工具通勤，上班都需要走路、搭捷運、轉公車，也都會有下雨叫不到車的困擾。而對於田秋堇問「這是大家希望的嗎？」，苦苓則回答「大家也都希望每個月有20萬元薪水。」

苦苓於臉書發文。（翻攝自臉書）苦苓於臉書發文。（翻攝自臉書）

貼文PO出立刻引起網友討論，有網友留言「苦大師 你終於說了一句公道話」、「太中肯了」，但也有網友表示「有時是矯枉過正，依法行政就好不要太假掰」、「就是因為能領月薪20萬，所以必須有公務車」。

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