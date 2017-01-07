搭擋說溜嘴？ X教授確定加入《X戰警4》

詹姆斯麥艾維演技精湛，受到不少粉絲歡迎。（翻攝自《X戰警》系列電影臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕詹姆斯麥艾維（James McAvoy）在電影《X戰警》中飾演年輕版的X教授瞬間知名度大飆高，精湛演技讓不少觀眾深愛不已，不過他曾和飾演魔形女的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、萬磁王麥可法斯賓達（Michael Fassbender）協議共進退，是否出演《X戰警》續集還是未知數，日前曾和詹姆斯麥艾維合作過的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）竟在受訪時不小心曝光將和詹姆斯麥艾維加入《X戰警：新變種人》的陣容中，讓粉絲聽了驚呼「太爽啦」。

詹姆斯麥艾維確定在最新的《X戰警》中演出。（翻攝自《X戰警》系列電影臉書）

據《CinemaBlend》報導，安雅泰勒喬伊日前在宣傳新電影時，雖然沒有提到她是否會加入最新一集《X戰警》的拍攝，但卻曝光將和詹姆斯麥艾維有下一檔電影合作。不過當她被問到詹姆斯麥艾維是否也會加入《X戰警》的拍攝時，安雅泰勒喬伊一臉淡定表示：「詹姆斯麥艾維已經是劇組成員了不是嗎？」隨後才發現自己說溜嘴。消息曝光後，讓不少詹姆斯麥艾維的粉絲超級興奮，紛紛表示很期待詹姆斯麥艾維在新電影中的表現。

安雅泰勒喬伊不小心說溜嘴，曝光詹姆斯麥艾維已經確定加入《X戰警》最新一集的拍攝。（翻攝自安雅泰勒喬伊Instagram）