劉嘉玲耶誕豪宅太奢！梁朝偉大方供愛妻開趴

劉嘉玲今年照例在IG曬出耶誕布置照。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然今天才是平安夜，但影后劉嘉玲昨（23日）早已邀請一群姐妹淘到自已位於香港中半山的豪宅「梅苑」開趴！

劉嘉玲和2隻愛犬。

從劉嘉玲在IG分享的影片中可見，她邀請了雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等人在家歡聚，客廳中央擺放了一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman和Benjamin也戴上耶誕帽同樂；大方曝光的多張照片中，從客廳、餐廳、玄關到房間諸多角度，都可看出劉嘉玲的時尚品味，磚紅色沙發上綴以古典繁花、懷舊的水晶燈、擬真壁爐……結合中西方元素的耶誕豪宅，華而不俗，讓網友十分驚艷劉嘉玲的布置功力。

請繼續往下閱讀...

劉嘉玲布置的耶誕餐桌。（翻攝自IG）

劉嘉玲布置的耶誕樹。（翻攝自IG）

照片中之所以看不到梁朝偉，其實是因為個性低調的梁朝偉並不常住在這裡，1995年購入這棟豪宅時，市值港幣扚9800萬（約值台幣3.9億），是劉嘉玲專門用來招呼朋友的「私人會所」，是委由好友著名電影美術指導張叔平親自設計。多年來，屋況一直維持得很好，劉嘉玲也曾多次在IG中曝光和朋友在梅苑聚會的照片。

梅苑今年的耶誕布置同樣很有「劉嘉玲風格」。（翻攝自IG）

劉嘉玲（中）和姐妹淘23日在梅苑過耶誕。（翻攝自IG）

向來寵妻的梁朝偉，一直給予個性外向的劉嘉玲的極大私人領域與社交空間，名下擁有至少30處不動產的兩人，房產遍布香港、上海和日本，雖然不知道兩人今晚會在哪共度平安夜，但可以確定的是這對神仙眷侶即使個性差異頗大，仍以對彼此足夠的理解與尊重來經營這段婚姻。

劉嘉玲（左）與梁朝偉是演藝圈模範夫妻。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法