娛樂 最新消息

曹西平辭世！龍千玉是「生前唯一親人」 2人相擁淚揭真實關係

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人曹西平今（30日）驚傳辭世享壽66歲！闖蕩演藝圈逾40年的他，近年逐漸淡出螢光幕，將重心轉向經營副業耳環店，人生步調轉為低調沉澱。隨著噩耗傳出，曹西平生前最珍視的一段情誼，即是與「前嫂嫂」龍千玉的深厚友情，他曾直言對方是自己「唯一的親人」，截稿前龍千玉尚未對此噩耗發聲。

曹西平與龍千玉出道不久就相識，兩人更曾是大嫂與小叔的姻親關係。（組合照，翻攝自臉書）曹西平與龍千玉出道不久就相識，兩人更曾是大嫂與小叔的姻親關係。（組合照，翻攝自臉書）

曹西平的哥哥曹南平曾與龍千玉有過一段7年婚姻，儘管已離婚多年，龍千玉與曹西平的情誼卻未因此疏離，反而更加深厚。2人年輕時便在歌壇並肩打拚，歷經演藝圈起伏與人情冷暖，彼此始終相互扶持。曹西平一度因憂鬱情緒遠赴泰國生活時，龍千玉還特地飛往探望；每逢龍千玉推出新專輯之際，曹西平也總會現身站台力挺。

今年初，曹西平曾感嘆圈內「有情有義的人不多」，但老友龍千玉始終真誠以待，讓他倍感珍惜，並坦言如今對方已是自己唯一的「親人」。不僅如此，曹西平當時見到龍千玉南下探班時，2人緊緊相擁都難掩激動情緒而當場落淚，這份超越婚姻關係的情誼，成了他晚年最重要的情感支柱。

當時，曹西平透露龍千玉在台中完成錄影後，仍特地趕來與自己相見探班，2人同為自年輕起就在歌壇打拼，看過太多虛假與利益糾葛，但龍千玉始終無虛無偽，讓他在對方面前不必掩飾情緒，「一個擁抱就感動到落淚，這是真的，不是演的。」即便龍千玉為新專輯宣傳行程繁忙，仍抽空探望老友，彼此惺惺相惜的牽絆，也在此刻被外界重新看見。

