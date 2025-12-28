鹽埔紫竹觀音開示2026年運勢 4生肖貴人提攜財運旺

彰化埔鹽紫竹觀音宮針對2026丙午馬年是「赤馬紅羊劫」整體運勢充滿機會與生機。（翻攝自粉絲專頁）

〔娛樂頻道／綜合報導〕彰化埔鹽紫竹觀音宮針對2026丙午馬年，特別在社群網站發文提醒，2026年是「赤馬紅羊劫」整體運勢充滿機會與生機「主動者有機會，衝動者易付出代價」。埔鹽紫竹觀音宮特別指出生肖為「虎、狗、羊、豬」者財運旺，可要把握好這個發財年。

主神紫竹觀音也特別分析了12生肖運勢，由於丙午年形成「兩火疊加」的火旺之年，這也意味著機會多、曝光高、競爭激烈；從另一個角度看也象徵消耗快、急躁、誤判風險高，以下就是2026年的12生肖運勢，快跟著《自由時報》娛樂頻道往下看。



●鼠

屬鼠者2026年沖太歲，職場與生活環境變動頻繁，合作關係容易反覆。工作上需避免與人爭鋒，外出需要注意交通安全。

財運以正財為主，不宜高風險投資；情緒起伏較大，長期熬夜或酗酒易影響腎臟與體力，需特別留意作息。

●牛

屬牛者害太歲，人際將是2026年的關鍵課題，職場容易遇到小人或是非，做事可能出力不討好，宜低調務實、少說多做。

財運方面，收入相對穩定、但支出增加。感情需保持專一，避免捲入不必要的情感糾葛。健康方面注意腸胃、關節與壓力型疲勞。

●虎

屬虎者2026年逢三合貴人與將星加持，是整體運勢偏旺的一年。事業與財運皆有發揮空間，特別適合主動爭取、拓展新領域。

2026年屬虎者貴人運強，但仍需注意過度操勞，健康方面留意肝膽與四肢筋骨，不過順境之年仍忌自滿。

●兔

屬兔者破太歲，需防破財、破損與合約糾紛，尤其與房屋、土地或金錢往來相關的事項更要謹慎。

不過，2026年也有喜星助力，感情方面未必都不順利，反而有機會化解舊有僵局，行事宜細心，重要文件需反覆確認。

●龍

屬龍者2026年喜憂參半。春夏兩季火旺，適合主動出擊、爭取表現與資源；秋冬則宜收斂鋒芒，避免因人際或金錢問題受損。全年需防詐騙與破財。

事業上有貴人，但也容易招來競爭，謙虛是自保之道。

●蛇

屬蛇者整體運勢平穩中帶機會，屬於「暗中有人相助」的一年。專業能力與細節表現容易被看見，適合深耕本業。未婚者桃花運較明顯，已婚者需把握界線。

財運穩定但不宜跟風投資，健康注意眼睛、心血管與長期熬夜問題。

●馬

2026年屬馬者值太歲，同時帶刑太歲影響，是變動感最明顯的一年。事業與生活壓力明顯，職場競爭加劇，容易出現方向調整或角色更換，投資理財宜守不宜攻，需防意外破財。

要注意人際關係上不要情緒化，避免與人正面衝突；健康需留意心臟、血液循環及過勞問題，本命年不利大幅變動，農曆五月更需要保守行事。

●羊

屬羊者六合太歲，貴人運明顯，工作上容易獲得異性或長輩提攜。事業與財運皆有發展空間，但仍忌盲目擴張。感情穩定，家庭關係和諧。健康方面注意飲食清淡，避免腸胃不適。

●猴

屬猴者在火旺之年形成火克金格局，壓力感較重，但也是實力被看見的機會年。事業上容易獲得主管賞識，社交與客戶關係有助於財運穩定成長。需留意呼吸道、皮膚與腸道健康，避免過勞。

●雞

屬雞者2026年桃花與人際活躍，適合拓展人脈與社交，但同時也容易引來是非。事業有曝光機會，需注意職場界線。

財運收支平衡，但要小心，不要炫耀財務狀況；健康方面留意情緒與肺部問題。

●狗

屬狗者三合太歲，整體運勢偏順。工作推進順利，容易獲得團隊或跨部門支持，事業有實質突破。

財運穩定但需低調處理金錢；感情關係和諧，健康注意脾胃與勞逸平衡。

●豬

屬豬者2026年為耗我之年，整體影響不算劇烈。工作上需避免捲入是非，換工作或發展副業可評估但不宜躁進。

桃花運尚可，但需節制慾望；飲食與作息規律，有助於避免低血壓或低血糖問題。

