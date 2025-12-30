自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平猝逝三重住處 乾兒子探望赫見躺臥室地板身亡

新北市消防局29日晚間獲報，三重一名男子倒在房內，即為藝人曹西平。（圖取自臉書）新北市消防局29日晚間獲報，三重一名男子倒在房內，即為藝人曹西平。（圖取自臉書）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局29日晚間獲報，三重一名男子倒在房內，消防員會同警方到場，發現死者平躺臥室地板，身體浮腫、明顯死亡，在場者為死者乾兒子、34歲吳姓男子，他透露死者為藝人曹西平，警消也吃了一驚；吳男透露，這幾天出國，回家時問候曹西平，說「我回來了…」，未料沒有反應，一看赫見曹西平倒在臥室，一動不動，連忙報案求助，警方勘驗沒有明顯外傷、排除外力介入，請示檢方後，將排定刑事相驗，釐清死因。

新北市119於29日晚間10時27分獲報，三重區河邊北街一處大樓內，一名60餘歲男子平躺在臥室地板，失去呼吸心跳、身體浮腫、明顯死亡，因死者乾兒子在場，沒有送醫，警方初步未發現外傷、現場無異狀，死因仍待進一步相驗釐清。

據了解，曹西平與乾兒子吳男同住，乾兒子從事服務業，這幾天出國，他昨返國回家，如常跟乾爸曹西平問候、打招呼，因沒有回應，到臥室一看赫見曹西平躺在地板，疑沒有呼吸心跳，警、消當場發現浮腫、僵硬，已明顯死亡，交由乾兒子處理後事。

