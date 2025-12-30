自由電子報
娛樂 最新消息

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

曹西平驚傳離世消息。（翻攝自曹西平臉書）曹西平驚傳離世消息。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平上週日（28）才在臉書上發文有感宜蘭7.0強震，還曬出一桌美食，未料昨（29）日卻傳出曹西平離世消息，消息一出震驚眾人，網友們也紛紛湧入曹西平臉書，還有人震驚詢問：「不是真的吧？」

傳曹西平乾兒子出面報案

曹西平常在臉書上分享日常，前幾天地震也第一時間報平安，直呼快嚇死了，隨即也發文提到，自己經過921大地震洗禮之後，都不會跑，「我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排。」沒想到過沒幾天就傳出噩耗。

據悉，昨深夜10時，曹西平乾兒子報案表示曹西平在家中因病過世，救護人員到場後發現患者已死亡多時，在經過家屬同意不送醫後，已將現場交由警方處理，其疑似是因內科疾病引發的死亡。

曹西平出道超過40年，以《野性的青春》走紅歌壇，過去常上遍各大通告節目，拿著哨子在棚內吹哨、一句「你這個醜八怪」成為經典台詞，說話直率又風趣獲得不少粉絲喜愛，如今傳出死訊，記者今（30）日向其乾兒子查證，對方至截稿前尚未做出回應，不過已有許多網友湧入曹西平臉書表達不捨與震驚。

