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泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤

2017/01/02 08:16

楊伊湄改行當SPA的行銷企劃主管。（資料照，記者吳柏軒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年來因為網路的型態改變，各種不同類型的網紅異軍突起，給觀眾帶來不一樣的娛樂效果，有些人就此暴紅開啟星路，但也有人慘兮兮，只能說命運大不同啊。

前主播楊伊湄曾受封「台大十三妹」之一，因聲援學運被封為「鄉民主播」，當時人氣超高，也開啟了她的主播之路，後來卻被電視台認為「重大新聞無法精準播報」而不續聘，接著主持《新聞左左右右》因收視不佳節目被砍，讓她改行當SPA的行銷企劃主管，更在臉書預告要在路邊發傳單，逐漸遠離演藝圈。

而當年因為一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」一夕爆紅的泛舟哥，雖然當年短期擁有近70萬的粉絲，還幫台北市政府拍攝廣告，卻因為沒有其他特別代表作，現在則回歸本業當保險員。

最後是有名的法拉利姐，她低沉的嗓音配上誇張的穿著，給許多人帶來深刻的印象，當年她剛剛爆紅時，也是許多活動的寵兒，但事過境遷後，她因為合約、房屋契約、分手等等負面新聞，去年只有揭了3場活動約15萬，生活陷入拮据的狀態，曾哀嘆再接不到商演，只好退出演藝圈，目前正希望前往中國發展，以期打開不同市場。

當年因為颱風天泛舟暴紅的泛舟哥，後來回歸本業當保險業務員。（翻攝自臉書）

法拉利姐最近負面新聞不斷。（翻攝自臉書）

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