「志玲姐姐」秀廚藝 3歲兒便當天天變花樣

林志玲（右）與老公AKIRA育有1子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾有「台灣第一名模」之稱的林志玲，今（4）日趁著婦幼節曬出自己為3歲兒子「大勇」做的愛心便當，只見每個便當都可愛精緻且營養均衡，連林志玲自己都覺得「超可口的」。

曾經是許多人心目中女神的林志玲為了兒子親手做羹湯。（翻攝自臉書）

林志玲遠嫁日本後，與老公AKIRA育有1子，更過著半引退的生活，偶有活動才會現身。林志玲今日秀出的便當，是她為兒子做的愛心便當，不但顏色繽紛而且造型多變，看得出志玲姐姐做便當時非常用心。網友也大呼：太賢慧了吧。

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非常疼愛兒子的林志玲說，兒子大勇現在已經3歲快要上幼稚園了，她也緩緩找到工作與家庭的步調，最大的心願就是健康陪著兒子長大。AKIRA也曾經透露兒子已經會拿玩具吉他玩耍了，之前也曾經給大勇玩球，不過他似乎沒什麼興趣，但AKIRA還是很希望兒子能成為下一個大谷翔平。

林志玲為3歲兒子大勇做的便當，連自己都直呼：真香。（翻攝自臉書）

林志玲做的便當營養均衡。（翻攝自臉書）

林志玲做的便當不只有日式，也有三明治。（翻攝自臉書）

林志玲對自己的廚藝非常有信心。（翻攝自臉書）

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