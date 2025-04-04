晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「志玲姐姐」秀廚藝 3歲兒便當天天變花樣

林志玲（右）與老公AKIRA育有1子。（翻攝自臉書）林志玲（右）與老公AKIRA育有1子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾有「台灣第一名模」之稱的林志玲，今（4）日趁著婦幼節曬出自己為3歲兒子「大勇」做的愛心便當，只見每個便當都可愛精緻且營養均衡，連林志玲自己都覺得「超可口的」。

曾經是許多人心目中女神的林志玲為了兒子親手做羹湯。（翻攝自臉書）曾經是許多人心目中女神的林志玲為了兒子親手做羹湯。（翻攝自臉書）

林志玲遠嫁日本後，與老公AKIRA育有1子，更過著半引退的生活，偶有活動才會現身。林志玲今日秀出的便當，是她為兒子做的愛心便當，不但顏色繽紛而且造型多變，看得出志玲姐姐做便當時非常用心。網友也大呼：太賢慧了吧。

非常疼愛兒子的林志玲說，兒子大勇現在已經3歲快要上幼稚園了，她也緩緩找到工作與家庭的步調，最大的心願就是健康陪著兒子長大。AKIRA也曾經透露兒子已經會拿玩具吉他玩耍了，之前也曾經給大勇玩球，不過他似乎沒什麼興趣，但AKIRA還是很希望兒子能成為下一個大谷翔平。

林志玲為3歲兒子大勇做的便當，連自己都直呼：真香。（翻攝自臉書）林志玲為3歲兒子大勇做的便當，連自己都直呼：真香。（翻攝自臉書）

林志玲做的便當營養均衡。（翻攝自臉書）林志玲做的便當營養均衡。（翻攝自臉書）

林志玲做的便當不只有日式，也有三明治。（翻攝自臉書）林志玲做的便當不只有日式，也有三明治。（翻攝自臉書）

林志玲對自己的廚藝非常有信心。（翻攝自臉書）林志玲對自己的廚藝非常有信心。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中