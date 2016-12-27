后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷

錦榮（右）因與Jolin（左）相戀，被貼著「后的男人」標籤。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林與錦榮6年情斷，震驚演藝圈，分手原因眾說紛紜，外界屢傳2人分手是因婚姻觀念不同、錦榮想佔便宜還要求婚後要「財產共有」，才導致最後分手，對此，錦榮經紀人沈修安昨日特地出面澄清。



根據《中國時報》報導，模特兒出道的錦榮，一直以來都被冠上「后的男人」稱號，與Jolin分手主因更被傳出是因「財產共有」的婚姻觀念，對此，沈修安昨日澄清：「其實錦榮心思沒那麼邪惡，他是一個很單純、在國外長大的男孩，只因中文不好，很多話被曲解。」並表示耿直的錦榮私下從不占人便宜，「他連跟我借10元買飲料，事後一定會還我，他絕不貪錢。」



此外，沈修安直言因為錦榮中文不好，很多話經常被曲解，被外界曲解成一個不公道的男人，每每只要看到負面新聞，都會讓他相當受傷：「他每次看報導，都會問『新聞裡寫的是我嗎』？」加上「后的男人」標籤，讓錦榮壓力很大，沈修安常對錦榮說：「你只有更努力，才能減少別人無中生有冠給你的罪名。」

在國外長大的錦榮，中文並不流利，才會頻頻導致誤會。（翻攝自臉書）