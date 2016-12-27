限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷

2016/12/27 07:48

錦榮（右）因與Jolin（左）相戀，被貼著「后的男人」標籤。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Jolin」蔡依林與錦榮6年情斷，震驚演藝圈，分手原因眾說紛紜，外界屢傳2人分手是因婚姻觀念不同、錦榮想佔便宜還要求婚後要「財產共有」，才導致最後分手，對此，錦榮經紀人沈修安昨日特地出面澄清。

根據《中國時報》報導，模特兒出道的錦榮，一直以來都被冠上「后的男人」稱號，與Jolin分手主因更被傳出是因「財產共有」的婚姻觀念，對此，沈修安昨日澄清：「其實錦榮心思沒那麼邪惡，他是一個很單純、在國外長大的男孩，只因中文不好，很多話被曲解。」並表示耿直的錦榮私下從不占人便宜，「他連跟我借10元買飲料，事後一定會還我，他絕不貪錢。」

此外，沈修安直言因為錦榮中文不好，很多話經常被曲解，被外界曲解成一個不公道的男人，每每只要看到負面新聞，都會讓他相當受傷：「他每次看報導，都會問『新聞裡寫的是我嗎』？」加上「后的男人」標籤，讓錦榮壓力很大，沈修安常對錦榮說：「你只有更努力，才能減少別人無中生有冠給你的罪名。」

在國外長大的錦榮，中文並不流利，才會頻頻導致誤會。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
布蘭妮驚傳死訊 索尼推特遇駭虛驚一場 布蘭妮驚傳死訊 索尼推特遇駭虛驚一場
2016/12/26 23:24
糗大了！ TWICE上台表演 製作單位竟放錯歌 糗大了！ TWICE上台表演 製作單位竟放錯歌
2016/12/26 23:05
愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
2016/12/27 08:12
喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債 喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債
2016/12/27 06:44
林真亦遭製作人逼宮 狠斬10年長髮 林真亦遭製作人逼宮 狠斬10年長髮
2016/12/26 23:28
「AV林志玲」毒後復出 SM凌辱「有碼」回歸 「AV林志玲」毒後復出 SM凌辱「有碼」回歸
2016/12/27 07:13
拍片跑酷上癮 麥克法斯賓達：現在出門都跳窗 拍片跑酷上癮 麥克法斯賓達：現在出門都跳窗
2016/12/26 23:13
黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近 黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近
2016/12/27 07:19
30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」！ 30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」！
2016/12/26 23:38
喬治麥可男女通吃 90年代出櫃 喬治麥可男女通吃 90年代出櫃
2016/12/27 06:00
保羅麥卡尼砸300萬力挺拍片 導演女婿竟這樣對他 保羅麥卡尼砸300萬力挺拍片 導演女婿竟這樣對他
2016/12/26 23:21
后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷 后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷
2016/12/27 07:48
為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
2016/12/27 07:52
陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅 陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅
2016/12/27 06:00
仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
2016/12/27 08:17
快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
2016/12/27 06:00
蔡依林分手仍燦笑 盼愛繼續下去 蔡依林分手仍燦笑 盼愛繼續下去
2016/12/27 06:00
喬治麥可縱橫歌壇40年 夯賣逾億張唱片 喬治麥可縱橫歌壇40年 夯賣逾億張唱片
2016/12/27 06:00
木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
2016/12/27 06:00
RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩 RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
2016/12/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.