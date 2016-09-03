舒淇閃婚 林志玲：要多加油一點了
2016/09/03 20:20
舒淇和馮德倫（小）的喜訊獲得所有網友及星友們的祝福。（香港明報提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲的舒淇終於揮別黃金勝女的稱號，與交往4年、卻傳了N年緋聞的男友馮德倫宣布結婚喜訊，由於「黃金勝女」中的林心如和舒淇都情歸身邊人，讓林志玲被網友起鬨要她嫁給言承旭，林志玲今受訪說：「我要多加油一點了！」
林志玲對於鐵三角只剩一人單身，表示自己會多加油。（志玲姊姊基金會提供）
據《蘋果日報》報導，曾說自己下一個目標是閃電結婚的林志玲，談到舒淇閃婚，她表示十分開心，除了深深的祝福，也有滿滿的羨慕，更明言：「這種愛情太令人感動了！當然⋯黃金鐵三角只剩一點了，那我要加油多一點了！」
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