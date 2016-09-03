《柯南》終極BOSS早確定 網友：真的是「他」嗎
2016/09/03 07:14
〔娛樂頻道／綜合報導〕動漫《名偵探柯南》將迎來大結局！日前作者青山剛昌接受採訪時，表示先前的設定和伏筆從沒忘過，且黑衣人組織的終極大BOSS也早確定下來，先前還已跟動畫導演「劇透」誰是幕後黑手。
青山堅稱，絕非邊畫邊想劇情，所有的故事大綱脈絡早已底定，故不可能發生「幕後黑手」隨著劇情的走向、演變而換人。就此推斷，幕後老大應該是已出場的人物，網友也不禁紛紛猜測，「該不會真的是阿笠博士吧？」
青山剛昌受訪時，坦言最終BOSS已「劇透」給動畫導演。（翻攝自網路）
另外，青山知道讀者們幾十年裡，癡癡等著漫畫完結，有不少人已自暴自棄說：「結局或許只能等後輩子孫燒給我了。」這也不禁讓青山壞心眼說：「等我死了再公布，應該會更有趣。」
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