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「釋昭慧VS許常德」將休戰？ 他喊「放了彼此」：這並非發言初衷

許常德（左）、釋昭慧。（翻攝自臉書、資料照）許常德（左）、釋昭慧。（翻攝自臉書、資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院壁畫《佛陀問病圖》盜圖風波持續延燒，如今演變成音樂人許常德與釋昭慧隔空互槓的局面。然而，許常德13日三度發文表示，「若只剩針鋒相對，不如放了彼此」，一改先前強硬口吻，遭外界解讀有休戰意味。

相關新聞：我不叫罵人先生！遭釋昭慧批評 許常德反擊：修行人壓抑的不耐煩？

許常德13日撰文坦言，其實，越有人生經歷的人的交談，若只剩針鋒相對，不如放了彼此，強調，「這不是發表言論的初衷，更不是終點。」他也說，慈濟對世界的重要，沒有人會忽略，不希望被慈濟幫助的人，捲入這樣的情感焦慮。

相關新聞：釋昭慧4點反擊許常德 轟他「中文程度差」：下次地檢署報到

回顧事件，釋昭慧多次於臉書PO文解釋《佛陀問病圖》盜圖爭議，不過，她的發言讓音樂人許常德相當不滿，直指「釋昭慧說原作者已原諒，可以翻篇了，就是再次利用別人的原諒來放過自己的犯行。」釋昭慧對此提出4點反擊，痛轟許常德中文能力差，還稱他的指控已構成毀謗罪與公然侮辱罪，許常德則反嗆，這是修行人壓抑的不耐煩嗎？

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