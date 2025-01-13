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我不叫罵人先生！遭釋昭慧批評 許常德反擊：修行人壓抑的不耐煩？

許常德（左）、釋昭慧。（資料照）許常德（左）、釋昭慧。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院壁畫《佛陀問病圖》盜圖風波持續延燒，如今演變成音樂人許常德與釋昭慧隔空互槓的局面；釋昭慧今（13日）一早在臉書發文表示，「罵人先生」中文程度差，更稱對方的指控已構成毀謗罪與公然侮辱罪。對此，許常德稍早寫下長文反擊，「這是修行人壓抑的不耐煩嗎？

相關新聞：釋昭慧4點反擊許常德 轟他「中文程度差」：下次地檢署報到

釋昭慧今日一早在臉書PO文，提出4點反駁許常德的指控，並怒批，罵人先生（許常德）不但中文程度不好，連法律常識也很不夠，這樣無中生有，對她噴罵不休，業已構成毀謗罪與公然侮辱罪。

對此，許常德稍早寫下長文反擊。他質問釋昭慧，「我是許常德，不叫罵人先生，如果你用的字眼不叫罵人，那叫什麼呢？這是修行人壓抑的不耐煩嗎？」

許常德認為，一張畫的原創被拿去臨摹就是盜用侵權，若現在要將名字打上去，在法律前，以後盜版的人都可有樣學樣，且最重要的是一張畫被臨摹的盜用後，這張畫已不是原創畫的，因此現在承認了盜用、以為把畫家的名字放上去就可以處理過去，「這是無知呢？還是程度差呢？」他舉例說明，若是宮崎駿的畫被臨摹，多年後被檢舉後再去冠上名字，這是讓盜版變正版的認證嗎？這不是在羞辱所有藝術家嗎？

許常德呼籲釋昭慧，不要覺得有些人質疑慈濟就是不愛慈濟，甚至是對慈濟不敬，不要這麼想才不會變成把慈濟神話的那種人。「如果我號召大家來做好事，多年以後光是這些好事累積在我身上的光芒會有多閃耀，別以為閃耀是甚麼好事，那都會讓人看不到這世界的真實樣子，我相信證嚴懂這樣的危險。」

許常德強調，越是有智慧越是坦然的人，每經過一次嚴苛的質疑，只會讓他在大家心中的地位越高。「所以要不要回應是證嚴的選擇，不是釋昭慧用這種方式可以討回甚麼的！」他希望，大家不要再用敬不敬的態度看任何人，因為「該尊敬的是精神，而不是人」，慈濟的精神是眾多人合力打造的，不該有誰功勞比較大。

許常德也說，「原來釋昭慧法師對於大家的意見，只要讓她玻璃心的，都是罵人，想要繼續這樣，是你個人的選擇，不要讓人聯想到慈濟。」

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