八兩金被封「全香港最醜」 兒子竟像混血男模

八兩金被戲稱「醜得讓人終生難忘」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星八兩金（本名葉競生）因為演出周星馳的電影《食神》中，試吃「爆漿瀨尿牛丸」的學生而爆紅，其貌不揚的他還曾經被喻為「醜得令人難忘」。亞洲金融風暴時，八兩金的妻子八兩菜（本名何顓彤）因財務問題離他而去，讓他一度想跳樓輕生，幸好兒子即時叫住他，才沒有釀成大禍。而如今，八兩金的兒子葉小霆已經22歲，而且竟然長得超性格！

八兩金（右）的兒子葉小霆（左）長得十分帥氣。（合成圖，翻攝自八兩金微博）

葉小霆小的時候雖然和八兩金留著一樣的「豬哥亮頭」，但長大後的他不但留起長髮，長相還十分端正，乍看之下甚至有點混血兒的感覺，很難讓人聯想到爸爸八兩金。此外，八兩金時常在微博PO出他和兒子的合照，父親節時更是感性發文感謝兒子一路陪在他身邊，父子情相當動人！事實上，雖然老婆離去讓八兩金一度想自殺，不過2014年時，老婆突然現身尋子，八兩金也決定放下恩怨，一家人順利團圓。

八兩金（右）和兒子葉小霆（左）感情相當好。（翻攝自八兩金微博）

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