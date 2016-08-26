（影音）男星試鏡美國隊長 卻被雷神嚇到不敢演

男星約翰卡拉辛斯基（左）曾為「美國隊長」一角試鏡，但卻被「雷神」克里斯漢斯沃嚇到不敢演。（合成圖，翻攝自Elitedaily、Collider）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威的《美國隊長》系列電影在全世界都受到熱烈歡迎，不過在今年的《美國隊長3：英雄內戰》上映後，就要暫告一段落，目前漫威並沒有任何繼續拍攝獨立續集的計畫，令粉絲有些不捨。而當初在選定克里斯伊凡成為電影版「美國隊長」之前，包含後來獲選成為美國隊長好友「巴奇」的賽巴斯汀斯坦、威爾史密斯、查寧塔圖等多位男星，都曾前去為這個角色試鏡過，只是最後仍由身材外表都相當搶眼的克里斯伊凡拿下這個角色。女星艾蜜莉布朗的老公約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）其實也曾去試鏡美國隊長一角，但原本信心滿滿的他，竟是被「雷神」克里斯漢斯沃打擊到，馬上就決定放棄這個角色，引發熱議。

不少男星都曾想爭取「美國隊長」這個角色，包含後來成了「酷寒戰士」巴奇的賽巴斯汀斯坦（右）在內，都曾前去試鏡過，不過最後仍由克里斯伊凡（左）勝任接演。（翻攝自Marvel）

約翰卡拉辛斯基日前作客脫口秀節目《柯南秀》，與主持人柯南奧布萊恩聊到自己過去也曾為美國隊長一角試鏡的經驗，他透露自己原本就相當喜歡超級英雄、喜歡想像的東西，當然更喜歡漫威的漫畫及電影，因此能夠獲得試鏡美國隊長的機會，對他來說簡直是大事一件，加上試鏡時他被允許穿上美國隊長的制服，讓他整個人都興奮不已。但就在他穿到一半、並且自信心暴漲之時，「雷神」克里斯漢斯沃突然從一旁走過去，向他打了個招呼，裸著上半身的約翰卡拉辛斯基看著克里斯漢斯沃的壯碩身材，突然像是被冷水潑到一樣大受打擊，腦子裡馬上就只剩下：「好的，這太愚蠢了，很好，我不會是美國隊長的，沒有關係，我退出」，透露自己是被克里斯漢斯沃的好身材給「嚇到」，才不敢接演美國隊長一角，讓觀眾聽了爆笑不已。

約翰卡拉辛斯基（左）其實身材也不差，但是他透露自己在半裸著身體套上美國隊長制服時，看到路過的克里斯漢斯沃（右）的壯碩身材，馬上放棄了想成為「美國隊長」的念頭。（合成圖，翻攝自Just Jared、E!Online）

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