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娛樂 最新消息

怪獸升格二寶爸 阿信歡迎最小五月天加入

五月天團長怪獸（左）開心成為二寶爸。（翻攝自IG）五月天團長怪獸（左）開心成為二寶爸。（翻攝自IG）

怪獸（左二）又添一子，冠佑（右三）女兒小玫瑰（左三）很開心五月天大家族又多個弟弟。（相信音樂提供）怪獸（左二）又添一子，冠佑（右三）女兒小玫瑰（左三）很開心五月天大家族又多個弟弟。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕49歲的五月天團長兼吉他手怪獸再添一子，開心成為二寶爸，主唱阿信說：「最小的五月天加入了！」冠佑大女兒「小玫瑰」劉芯妤也歡迎「小怪獸」加入五月天的大家庭，充滿期待說：「大姐姐會帶所有弟弟妹妹一起去玩。」

怪獸大女兒詠詠曾出現在五月天演唱會的串場影片中，現在她又多了一個弟弟，怪獸分享當爸爸喜悅提到：「我會帶著你去認識愛，愛自己與這個世界，至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你喔。」還幽默說：「順道一提，彈吉他的男生帥不帥我不是很確定，但是正直且善良的男生肯定很帥。謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了。愛你，兒子。」

五月天忙巡演，家人的支持是很大後盾，阿信談到：「我要特別感謝石頭克服病痛；冠佑、瑪莎的彈性配合；有了怪獸與家人的堅持與支持，最後這段旅程才能迎來完美結局。」

目前除了阿信單身，五月天其他團員剛好都是兩個孩子的爸爸，其中冠佑女兒小玫瑰還多次擔任五月天嘉賓，瑪莎及怪獸的小孩則都曾出現在串場影片裡，小玫瑰期許所有五月天第二代「快樂的、健康的長大就好！」

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