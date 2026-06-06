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娛樂 最新消息

離婚江宏傑近5年！福原愛第3胎產後首露面 「素顏揹2月大兒」近況全被拍

福原愛（左圖左）與江宏傑離婚後展開新生活，近日首度被拍到揹著2個月大的兒子現身東京公園。（組合照，本報資料照、翻攝自小紅書）福原愛（左圖左）與江宏傑離婚後展開新生活，近日首度被拍到揹著2個月大的兒子現身東京公園。（組合照，本報資料照、翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛在與江宏傑離婚4年多後，2025年12月證實與「橫濱男」再婚並懷孕，今年4月誕下人生第3胎。近日她在日本東京被民眾巧遇，這也是她產後首度被拍到帶孩子外出，臉上始終掛著笑容，不過仍有不少人將焦點放在她過往的感情爭議上。

根據目擊者描述，福原愛當天帶著寶寶在東京公園散步，她頭戴白色棒球帽、身穿黑色T恤搭配寬鬆牛仔褲，將僅2個月大的男寶寶揹在胸前，全程未施脂粉卻氣色不錯，不少路人認出她的身分，其中有中國遊客主動上前打招呼，還笑稱「大家都說我和妳長得像」。福原愛則親切回應「真的耶！」礙於抱著寶寶不方便，她婉拒合照要求，但全程態度和善，讓目擊網友大讚「完全沒架子」、「本人比想像中親切」。

網友分享合照經過，透露福原愛親切回應互動，全程面帶笑容。（經馬賽克處理，翻攝自小紅書）網友分享合照經過，透露福原愛親切回應互動，全程面帶笑容。（經馬賽克處理，翻攝自小紅書）

福原愛近照曝光後，不少粉絲也注意到她產後狀態明顯比先前圓潤許多，認為這才是新手媽媽最真實的模樣。不過，仍有不少網友翻出她與江宏傑離婚前爆出的感情風波，直言「看到她就想到出軌新聞」、「江宏傑現在1打2還父兼母職」、「她的幸福是建立在別人的痛苦上。」呈現兩極反應。

有網友在日本東京公園巧遇福原愛帶孩子外出野餐。（經馬賽克處理，翻攝自小紅書）有網友在日本東京公園巧遇福原愛帶孩子外出野餐。（經馬賽克處理，翻攝自小紅書）

回溯這2段婚姻，福原愛2016年與江宏傑結婚後育有1子1女，卻於2021年爆出與橫濱男的不倫風波，隨後結束近5年婚姻。直到2025年，她與現任丈夫橫濱男再婚，同年宣布懷孕，並於今年4月17日在日本誕下第3胎男嬰。如今首度被拍到帶孩子外出，也讓外界一窺她升格3寶媽後的生活近況。

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