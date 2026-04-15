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娛樂 最新消息

曹雅雯甩3年驚恐跟騷 硬吃宵夜養胖

曹雅雯遭死亡威脅拖累健康，曝最新判決吐心聲。（年代提供）曹雅雯遭死亡威脅拖累健康，曝最新判決吐心聲。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后曹雅雯昨現身錄製節目《那些年那些歌》，為6月6日舉辦的「但願人長久」鄧麗君致敬音樂會展開宣傳。久未露面的她氣色紅潤、體態恢復健康，親口證實困擾她長達3年的新加坡女粉騷擾噩夢已正式落幕。

先前曹雅雯一度瘦到47公斤，乾癟身形令外界憂心。她坦言過去3年持續遭到一名新加坡籍女粉絲恐怖騷擾，對方在社群發送死亡威脅，更不遠千里飛來台灣堵人，雙方甚至曾發生拉扯，造成她指甲斷裂、手機掛繩毀損，「如影隨形」的壓力讓她食不下嚥、精神壓力極大。

所幸法律終還公道，曹雅雯透露判決已於去年底出爐，該名粉絲於今年3月初被遣返，且未來5年內不得入境台灣。她直呼鬆了一口氣，開玩笑說：「暫時不敢去新加坡演出了。」

內外壓力讓曹雅雯身體垮掉，籌備音樂會期間更一度失聲高燒，確診為細菌感染。所幸3月出國散心後，身高170公分的她靠著「硬吃宵夜」將體重養回50公斤。

此次音樂會由高雄市交響樂團演奏，集結曹雅雯、彭佳慧、林凡三位實力派女伶。曹雅雯感性表示，當初《甜蜜蜜》就是由阿公親手教唱的，對鄧麗君有深厚的情感連結。她也分享前陣子夢見已故父親，「感覺他在那邊過得滿好的」，清明祭拜時特別叮嚀：「一定要來看我演出。」

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