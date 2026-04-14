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娛樂 日韓

人間水蜜桃回歸 TWICE娜璉上鏡前最後一道工序曝光

娜璉是「人間果汁」代表妝容，一抹澎潤果汁唇成為全場視覺焦點。 （翻攝自IG）娜璉是「人間果汁」代表妝容，一抹澎潤果汁唇成為全場視覺焦點。 （翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE成員娜璉一直被粉絲暱稱為「人間果汁」代表，擁有如水果般甜美、水嫩、元氣滿滿的「果汁相」，不僅來自她標誌性的燦爛笑容，更在於她總能以一抹恰到好處的唇色，瞬間為整體造型注入靈魂與亮點。

娜璉巧妙利用fwee「塗在唇上的奶昔」概念，打造如水果般水嫩透亮的光澤唇妝。（翻攝自IG）娜璉巧妙利用fwee「塗在唇上的奶昔」概念，打造如水果般水嫩透亮的光澤唇妝。（翻攝自IG）

近期她為彩妝品牌fwee拍攝的全新SMOOTHIE LIP BALM奶昔唇釉系列廣告中，一抹「澎潤果汁唇」再次引爆話題，那種彷彿輕輕一抿就能溢出水感的立體光澤，飽滿又健康，還帶著若有似無的透明感，讓整個人看起來隨時都在發光。

從舞台水光唇到私下柔霧唇，娜璉示範截然不同的唇妝風格。（翻攝自IG）從舞台水光唇到私下柔霧唇，娜璉示範截然不同的唇妝風格。（翻攝自IG）

以「塗在唇上的奶昔」為概念，娜璉在鏡頭前一秒切換兩種魅力，一是是閃耀到不行的水光果汁唇，隨著燈光流轉散發滿滿元氣；一種則是鏡頭外則化身私下女孩，以外霧內潤的精緻唇妝展現高級感，彷彿自帶柔焦濾鏡。

在偶像效應持續發酵下，娜璉上鏡前的最後一道精緻工序，也成為南韓女生爭相複製的熱門妝容關鍵。

人間水蜜桃回歸 TWICE娜璉上鏡前最後一道工序曝光娜璉同款「果汁顏」成為南韓女生複製的日常妝容。（翻攝自IG）

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