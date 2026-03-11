送別袁惟仁 莫凡起早Ella哭紅眼 星友不捨感傷追悼

袁惟仁告別式在寒風天雨中舉行，氣氛更感傷，兒女袁義（右）與袁融感謝大家送別父親。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲、林欣穎／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，今年2月2日於台東老家病逝，享年59歲，昨告別式在懷愛館舉行，風雨濕冷天氣中，更充滿感傷氣氛，袁媽媽白髮人送黑髮人，透露有夢到兒子小時候的模樣，楊貴媚攙扶著她直說辛苦了，並盛讚袁惟仁是很棒的音樂人。

袁惟仁告別式昨舉行，Ella在寒風天雨中感傷送別好友。（記者胡舜翔攝）

陶子追悼討厭又可愛的朋友

袁惟仁與莫凡曾組「凡人二重唱」，還蟬聯過兩屆金曲獎最佳演唱組合，昨莫凡是最早到現場的星友，送別摯友袁惟仁。金曲歌王林俊傑送花致意，花牌寫著「安息主懷」。劉若英過去曾與凡人二重唱合作《北京愛情故事》，她除了送花，也避開媒體低調到場，事後透露：「還是忍不住去了現場跟你說說話，潮濕與寒冷的送你，希望你帶著我們的思念，溫暖好走。」

楊貴媚（左）扶著袁媽媽，不捨她白髮人送黑髮人。（記者胡舜翔攝）

李李仁、陶晶瑩夫婦一起出席告別式，過去陶子主持《超級星光大道》，袁惟仁則是節目評審，並以一句「加油，好嗎！」口頭禪爆紅，陶子說：「他是討厭又可愛的朋友，希望他安息，如果真的有來生，希望他好好照顧自己的身體、好好照顧身邊的人。」還開玩笑說：「都是我們給他溫暖，他就很賴皮。」較意外的是，「星光幫」未如預期前來送別「小胖老師」，曾參加《華人星光大道》的金曲歌后孫盛希成為稀少代表，她覺得袁惟仁很溫暖，「比賽結束後有跟老師約寫一次歌，他彈著吉他告訴我一些可以學的東西，我當時正在準備專輯，印象深刻。」

袁惟仁告別式昨舉行，不少音樂人在寒風天雨中感傷送別好友。（記者胡舜翔攝）

張宇 游鴻明 巫啟賢感傷送行

Ella前幾天忙巡演，特別趕回台灣出席袁惟仁告別式，過去S.H.E還曾唱過《聽袁惟仁彈吉他》，昨天她哭紅了眼，無法受訪，非常感傷。張宇曾發起藝人好友捐款設立「小胖信託基金」幫助袁惟仁，不捨談到：「總是會有說再見的時候！」希望老友一路好走，去自由自在的地方，「他應該不用太擔心家人，我們都會盡能力好好照顧他們。」

游鴻明則談到：「如果有另外一個世界的話，他應該也會在音樂的世界裡過得很開心。」並透露袁惟仁經典曲《夢一場》就是在他家完成的，「所以我跟他就像家人一樣。」巫啟賢送別袁惟仁，「有一天會在天堂相遇，再一起玩音樂。」陳子鴻也說：「下輩子再一起玩音樂吧！」袁惟仁兒子袁義親自剪輯父親的追思影片，並與妹妹袁融一起將父親的骨灰送往金山區蓬萊陵園長眠。

