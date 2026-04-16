穀雨16天運氣如何？ 12生肖全方位解析

2026年的「穀雨」在4月20日。穀雨是24節氣當中，春季的最後一個節氣。（資料照，記者王錦義攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的「穀雨」在4月20日。穀雨是24節氣當中，春季的最後一個節氣，這日通常氣溫忽冷忽熱，伴隨著綿綿細雨，濕氣較重。國際天星命理風水專家邱彥龍認為，從4月20日到5月5日，12生肖的運勢也各有不同。其中有4個生肖運看俏，不斷成長；其他生肖雖然不見得是最運勢最強，只要行事謹慎注意，端正心態，還是能夠順利度過這段期間。

●第12名 豬

生肖豬的人在這段期間思緒雜亂，腦袋中雖然擔心「接下來怎麼變化」，但是卻容易失焦。為什麼會這樣呢？因為屬豬的朋友想太多，想這樣調整這兒、觀察那兒，結果兩頭落空，反而讓自己卡在瓶頸中。

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•財運：不要光顧著概念，想嘗試新工具、新平台、新做法之前，先求驗證，不要因為新鮮感就盲從。尤其在投資、合作上，務必謹慎為上。

•事業：目前的確有很多是適合屬豬的朋友，但請先試水溫，不要一次就全押進去。創新、企劃、系統化的工作非常適合，不過投資前一定要經過調整期，別急急忙忙的，否則只會壞事。

•健康：注意神經緊繃、腦袋思緒紛亂、睡不好、作息大亂。

•感情：「距離感」是關鍵字。或許你很有感覺，但從表面沒人知道你心中小鹿亂撞。有伴侶的人記得沒有人是你肚子裡的蛔蟲，有事要說出來，別等人猜。

•建議：這16天請把重點放在「收心」。先穩住自己，再開創新局。

●第11名 牛

這段期間很多工作都需要屬牛的朋友親力親為，原因是計畫感不上變化。愈想一次解決很多事愈容易出錯，尤其是感到焦急的時候，節制沒有控制好，到時候可不是一步錯，而會像骨牌效應般「步步錯」。因此，又累又煩的時候，寧願休息也不要盲目往前衝，否則容易被干擾。

•財運：財運平平，特別要注意的是不要進行衝動性消費，否則容易超出預算。

•事業：學會專注，才可能在事業上獲得進展。別妄想同時進行很多事，真正能讓你賺到錢的永遠是核心的那一兩件事。

•健康：注意不要受外傷。這代表屬牛的人可能因為交通、運動過度導致焦躁與睡眠品質不佳，記住：慢慢來，比較快。

•感情：容易快速產生火花，但切莫躁進，這種心動的感覺可能是新鮮感，仔細觀常對方是否適合長期交往。

•建議：事緩則圓，放慢速度，比力氣集中在「值得的地方」。

●第10名 龍

這16天屬龍的朋友很容易因為執著，把自己逼近「很多地方都必須修正」的模式。壓力來自細節，加上你的個性執著，所以覺得特別累，這跟你的能力沒關係，而是你一次發現太多問題，卻急著將這些問題全數解決。放心，無形的磁場會庇佑你，有心事不防回頭向自己的信仰求救，在宗教中慢慢體會到幫助與啟發。

•財運：守成為上。這段期間財運普通，透過整理支出、修正金流、減少浪費，守住自己的錢包。

•事業：工作繁忙，如果有其他同事需要你幫忙補漏洞，那麼切記量力而為，你的確能幫助他人，不過這麼做的同時也相當耗損你自己的精力。

•健康：與壓力太大的症狀，如腸胃問題、過敏、疲勞、頭痛都可能伴隨而來。如果累了，就去休息。

•感情：不要碎念、挑剔、做他人的導師。每個人都有自己的功課，有時候你覺得對別人好，但對方未必有同樣的想法。

•建議：這16天不必「更努力」，你該做的是保留體力，做力所能及的事就好。

●第9名 虎

屬虎的人這段時間帶給別人一種猶豫不決的感覺，其實你內心早就做好決定。這16天很容易遇上宿世的貴人或小人，人際關係之間的洶湧暗流，會造成你深層情緒波動，注意身旁的小人。別以為表面看起來沒事，就能事事順遂，愈安全的地方愈要小心。

•財運：有機會靠人脈、資源整合賺到錢，但要避免依情緒做出決策，這頓期間你要用理性和邏輯賺錢。

•事業：還不錯，適合做幕後、策略、判斷。需要特別小心的是，別被人際暗流消耗掉你本要用在工作上的力氣。有人要當小人，就讓他們自己在舞台上獨自表演。

•健康：泌尿、生殖、內分泌問題是這陣子該注意的重點。另外就是情緒焦慮累積，雖然你看起來總是穩如泰山，該找出口的時候，請幫情緒找好疏洪道。

•感情：吸引力攀升，容易有爛桃花。這段期間遇到「有感覺的人」機會很大，但內心又帶著防備心，格外矛盾。有伴的人，不要翻舊帳，讓過去的過去。

•建議：這16天請防著自己，你的敵人不在外部，是你自己。

●第8名 兔

屬兔的人會特別在意「關係互動」方面的問題，無論是人際、合作、互動，都可能讓你覺得節奏太快，成為心中的壓力源。人與人之間的關係，是課題也是考驗，可以多向上天祈求，向你所信奉的神明訴說你的煩惱，無形的磁場會暗中保護你，並替你指引方向。

•財運：合作生財。和他人合作容易賺錢，但也因為分配比例造成糾結，不要因為怕和他人起爭執，就勉強自己接受不合理條件。

•事業：適合洽談工作、調整關係、修正分工。這段期間對於品牌、美業、公關、媒體、法律、談判相關行業有發揮空間。

•健康：注意腰、腎、循環、壓力型疲勞。另外情緒也容易卡住，導致身體不舒服。

•感情：「值不值得」？單身者可能有對象，但不能讓你安心；有伴的人想甩開過多的控制，容易發生衝突。

•建議：和平不是一直退讓。

●第7名 鼠

這對期間對屬鼠的人像是一段「現實整理期」，如果願意把架構整理好，後路就能走得穩，同時有機會迎接大財運、權力，只要你願意穩中求進，慢慢構築。

•財運：正財、偏財都旺，適合顧問、管理、流程、制度行收入賺錢。切莫因一時熱度投資，你該明白自己適合穩健理財。

•事業：適合規劃、建立制度、談合作條件，你不是最風光的人，但適合築基。

•健康：肩頸、膝蓋、骨骼、腰背疼痛。心中的壓抑也會成為擺脫不了的慢性疲勞。

•感情：穩定但少熱度。單身者易吸引成熟型對象；有伴的人適合談生活規劃。

•建議：先整理內部，自然能在以後的日子收成。

●第6名 蛇

這段期間對於屬蛇的人來說非常極端，既擁有舞台與曝光機會，也容易招來忌妒，被放大檢視。表達自身意見、錢財都容易招來小人。

•財運：有財運，工作屬於舞台、表現行者有利，但要注意可寧因人情、社交增加話費。

•事業：有表現空間，但需要勇敢站出來。不要只顧著表現自己，罔顧團隊感受，不然小人立刻出現。

•健康：心血管、壓力、睡眠、情緒起伏需特別注意，別想撐場面，這樣反而更耗能。

•感情：有桃花運，但太過執著掌握感情主導權。太重視面子的話會覺得很不爽，有伴的人用表達取代情緒。

•建議：這16天適合你發光發熱，但不要高調到成為靶子。

●第5名 狗

穀雨期間屬狗的人容易從理性轉為感性，給人一種忽冷忽熱的感覺。這段期間屬狗的人直覺超準、靈感也很強，對於市場、氣氛的判斷更敏銳，利偏財運。

•財運：偏財運強。也容易因一時感動、一時相信、一時想幫忙破財，要特別注意。

•事業：心理治療、設計、藝術、占星、命理、美業、影像工作者佳，靈感很多。

•健康：注意過敏、失眠、水腫、疲勞、免疫力低下，注意不要消耗內在。

•感情：會遇到有感覺的人，容易心軟。有伴的人適合以溫柔和包容修復關係，但感情不是靠感覺撐，留意對方是否能提供安全感。

•建議：運氣來自感受力，感受若能落地就能得到成果。

●第4名 羊

穀雨這段期間屬羊的人會覺得有很資訊大量湧入，而且你的頭腦也處於靈活時期，想法既快又多，靈感也隨之爆發。說話順暢有節奏、邏輯清晰，有利開拓人脈、分享內容。可在溝通中找到機會與門道，是人際帶財的好時機。

•財運：偏向資訊財、口才財、流量財、人脈財，很適合做內容、銷售、短影音、自媒體、教育、顧問、行銷、媒體等行業，但也要注意，因為消息太多，你容易心動很多次，真正下手卻沒那麼穩。

•事業：工作上很容易有新消息、新機會或新合作找上門，如果做有關需要講話、表達、社群互動的工作，這段時間很適合。

•健康：注意呼吸道、肩頸、失眠、神經緊張、腦部過勞，尤其越忙越容易忘記休息。

•感情：感情上容易有曖昧對象，出現很適合聊天的桃花，但也容易出現聊得很熱，卻不一定走得很久的情況；有伴者則要小心分心，讓對方覺得你心不在焉。

•建議：這16天最重要的是把零碎資訊，整理成真正有價值的東西，學會聚焦。

●第3名 雞

屬雞的朋友，這段期間會先以自我為中心，行動力很強，機會來得快，但去的也快，穀雨這16天對你來說，就是一段「可以衝、也想衝」的時期，你會很有想法，也很有執行力，很多事情不做會覺得可惜，能掌控全局，但也不要太過於自我，不然發生事情，才會覺得自己哪裡痛。

•財運：財運有進帳或者發大財的機會，尤其是靠能力、行動、速度、曝光、個人魅力、談判得來的錢，但也要注意花錢速度很快，容易為了效率、面子、器材、投資而支出增加。

•事業：事業運很強，適合推新案或與人談合作，雖有機會搶佔先機，但要先做第一波測試，你最大的優勢是敢做，但最大的風險也是「太快」，這 16 天若能在衝之前先檢查細節，會很有成果。

•健康：注意頭部、發炎、火氣、眼壓、血壓、睡眠不足，你很容易進入「撐一下再說」的模式，但身體不一定同意。

•感情：擁有桃花運，魅力也不差，單身者容易快速來電；有伴者則容易因為節奏快，火氣重而吵架，特別是講話太直接的時候。

•建議：穀雨對你來說，贏法不是更猛，而是快，但不能亂，你一旦有方向感，這段時間真的很能打，戰鬥力超強。

●第2名 馬

屬馬的朋友，這段期間最明顯的感受就是容易被照顧、被幫助、被保護，雖然你不一定是最強的，但幸運值極高，貴人運超級旺，人緣超好，會有人給你撐腰，當然也有些人、事、物會跟你斷緣或斷線，但這其實不是壞事，變革也是件好事，能守住自我的成就與家庭，就會是最好的福氣。

•財運：財運穩定，而且會有提升，特別適合房產、家居、親子、餐飲、照護還有熟客經營以及女性客群方面，也很適合整理家庭帳務、做長期儲蓄跟保險規劃、趁機把金流理順，雖然不是暴發型財運，但很適合讓你的財庫變厚。

•事業：你在職場上的信任度很高，容易吸引貴人、舊客戶或熟人的幫忙，適合做服務、照顧、輔導、教育、餐飲、美學空間、居家產業等行業。

•健康：注意胃、胸口壓力、水腫跟內分泌，你越壓抑情緒，身體反而越先反應，請戒掉作息不穩的壞習慣。

•感情：單身者容易遇到讓你有安全感的人，也有機會在熟人間或透過朋友介紹，在家庭相關場合出現桃花；有伴者則適合談未來、談家庭規劃、談共同生活的安排，但別把情緒全悶在心裡。

•建議：你這段時間最走運的方式，就是把生活穩住、把心照顧好，你的好運不是用衝的，是用「安穩」養出來的。

●第1名 猴

屬猴的朋友，這段期間容易發光發熱，成為眾所注目的焦點，財運、人緣運、桃花運都超級旺，整體狀態都在變強，你會更清楚自己要什麼，也更有能力把想要的東西慢慢抓到手上。

•財運：財運非常好，尤其正財收入穩定，適合實體產業或商品，尤其是具有美感的女性市場、房產、餐飲、生活用品相關領域，對你都特別適合，當然偏財也有機會，但你的強項不是賭，而是「看準後穩穩前進」，這 16 天越務實越賺錢。

•事業：很適合定價、調整品牌或推出新產品，將美感升級，或者重新包裝個人形象，對你特別有利。如果最近有想談合作、談金流、談長期經營，這段時間相當適合。

•健康：注意喉嚨、甲狀腺、肩頸，避免甜食或過度享受型的飲食，因為壓力一來，你很容易用吃、買、享受來安撫自己，對健康不利。

•感情：感情運很好，尤其是單身者，容易遇到穩定型、條件不錯、看得見未來的人；有伴者很適合談現實面、規劃共同生活、聊聊金錢觀跟家庭價值，這不是激情爆衝期，而是「適合定下來」的時間。

•建議：你這16天最重要的不是快，而是穩穩收成，越守得住節奏，越容易把小運變大運。

民俗說法，僅供參考

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