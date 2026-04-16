自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

穀雨16天運氣如何？ 12生肖全方位解析

2026年的「穀雨」在4月20日。穀雨是24節氣當中，春季的最後一個節氣。（資料照，記者王錦義攝）2026年的「穀雨」在4月20日。穀雨是24節氣當中，春季的最後一個節氣。（資料照，記者王錦義攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的「穀雨」在4月20日。穀雨是24節氣當中，春季的最後一個節氣，這日通常氣溫忽冷忽熱，伴隨著綿綿細雨，濕氣較重。國際天星命理風水專家邱彥龍認為，從4月20日到5月5日，12生肖的運勢也各有不同。其中有4個生肖運看俏，不斷成長；其他生肖雖然不見得是最運勢最強，只要行事謹慎注意，端正心態，還是能夠順利度過這段期間。

●第12名 豬

生肖豬的人在這段期間思緒雜亂，腦袋中雖然擔心「接下來怎麼變化」，但是卻容易失焦。為什麼會這樣呢？因為屬豬的朋友想太多，想這樣調整這兒、觀察那兒，結果兩頭落空，反而讓自己卡在瓶頸中。

•財運：不要光顧著概念，想嘗試新工具、新平台、新做法之前，先求驗證，不要因為新鮮感就盲從。尤其在投資、合作上，務必謹慎為上。

•事業：目前的確有很多是適合屬豬的朋友，但請先試水溫，不要一次就全押進去。創新、企劃、系統化的工作非常適合，不過投資前一定要經過調整期，別急急忙忙的，否則只會壞事。

•健康：注意神經緊繃、腦袋思緒紛亂、睡不好、作息大亂。

•感情：「距離感」是關鍵字。或許你很有感覺，但從表面沒人知道你心中小鹿亂撞。有伴侶的人記得沒有人是你肚子裡的蛔蟲，有事要說出來，別等人猜。

•建議：這16天請把重點放在「收心」。先穩住自己，再開創新局。

●第11名 牛

這段期間很多工作都需要屬牛的朋友親力親為，原因是計畫感不上變化。愈想一次解決很多事愈容易出錯，尤其是感到焦急的時候，節制沒有控制好，到時候可不是一步錯，而會像骨牌效應般「步步錯」。因此，又累又煩的時候，寧願休息也不要盲目往前衝，否則容易被干擾。

•財運：財運平平，特別要注意的是不要進行衝動性消費，否則容易超出預算。

•事業：學會專注，才可能在事業上獲得進展。別妄想同時進行很多事，真正能讓你賺到錢的永遠是核心的那一兩件事。

•健康：注意不要受外傷。這代表屬牛的人可能因為交通、運動過度導致焦躁與睡眠品質不佳，記住：慢慢來，比較快。

•感情：容易快速產生火花，但切莫躁進，這種心動的感覺可能是新鮮感，仔細觀常對方是否適合長期交往。

•建議：事緩則圓，放慢速度，比力氣集中在「值得的地方」。

●第10名 龍

這16天屬龍的朋友很容易因為執著，把自己逼近「很多地方都必須修正」的模式。壓力來自細節，加上你的個性執著，所以覺得特別累，這跟你的能力沒關係，而是你一次發現太多問題，卻急著將這些問題全數解決。放心，無形的磁場會庇佑你，有心事不防回頭向自己的信仰求救，在宗教中慢慢體會到幫助與啟發。

•財運：守成為上。這段期間財運普通，透過整理支出、修正金流、減少浪費，守住自己的錢包。

•事業：工作繁忙，如果有其他同事需要你幫忙補漏洞，那麼切記量力而為，你的確能幫助他人，不過這麼做的同時也相當耗損你自己的精力。

•健康：與壓力太大的症狀，如腸胃問題、過敏、疲勞、頭痛都可能伴隨而來。如果累了，就去休息。

•感情：不要碎念、挑剔、做他人的導師。每個人都有自己的功課，有時候你覺得對別人好，但對方未必有同樣的想法。

•建議：這16天不必「更努力」，你該做的是保留體力，做力所能及的事就好。

●第9名 虎

屬虎的人這段時間帶給別人一種猶豫不決的感覺，其實你內心早就做好決定。這16天很容易遇上宿世的貴人或小人，人際關係之間的洶湧暗流，會造成你深層情緒波動，注意身旁的小人。別以為表面看起來沒事，就能事事順遂，愈安全的地方愈要小心。

•財運：有機會靠人脈、資源整合賺到錢，但要避免依情緒做出決策，這頓期間你要用理性和邏輯賺錢。

•事業：還不錯，適合做幕後、策略、判斷。需要特別小心的是，別被人際暗流消耗掉你本要用在工作上的力氣。有人要當小人，就讓他們自己在舞台上獨自表演。

•健康：泌尿、生殖、內分泌問題是這陣子該注意的重點。另外就是情緒焦慮累積，雖然你看起來總是穩如泰山，該找出口的時候，請幫情緒找好疏洪道。

•感情：吸引力攀升，容易有爛桃花。這段期間遇到「有感覺的人」機會很大，但內心又帶著防備心，格外矛盾。有伴的人，不要翻舊帳，讓過去的過去。

•建議：這16天請防著自己，你的敵人不在外部，是你自己。

●第8名 兔

屬兔的人會特別在意「關係互動」方面的問題，無論是人際、合作、互動，都可能讓你覺得節奏太快，成為心中的壓力源。人與人之間的關係，是課題也是考驗，可以多向上天祈求，向你所信奉的神明訴說你的煩惱，無形的磁場會暗中保護你，並替你指引方向。

•財運：合作生財。和他人合作容易賺錢，但也因為分配比例造成糾結，不要因為怕和他人起爭執，就勉強自己接受不合理條件。

•事業：適合洽談工作、調整關係、修正分工。這段期間對於品牌、美業、公關、媒體、法律、談判相關行業有發揮空間。

•健康：注意腰、腎、循環、壓力型疲勞。另外情緒也容易卡住，導致身體不舒服。

•感情：「值不值得」？單身者可能有對象，但不能讓你安心；有伴的人想甩開過多的控制，容易發生衝突。

•建議：和平不是一直退讓。

●第7名 鼠

這對期間對屬鼠的人像是一段「現實整理期」，如果願意把架構整理好，後路就能走得穩，同時有機會迎接大財運、權力，只要你願意穩中求進，慢慢構築。

•財運：正財、偏財都旺，適合顧問、管理、流程、制度行收入賺錢。切莫因一時熱度投資，你該明白自己適合穩健理財。

•事業：適合規劃、建立制度、談合作條件，你不是最風光的人，但適合築基。

•健康：肩頸、膝蓋、骨骼、腰背疼痛。心中的壓抑也會成為擺脫不了的慢性疲勞。

•感情：穩定但少熱度。單身者易吸引成熟型對象；有伴的人適合談生活規劃。

•建議：先整理內部，自然能在以後的日子收成。

●第6名 蛇

這段期間對於屬蛇的人來說非常極端，既擁有舞台與曝光機會，也容易招來忌妒，被放大檢視。表達自身意見、錢財都容易招來小人。

•財運：有財運，工作屬於舞台、表現行者有利，但要注意可寧因人情、社交增加話費。

•事業：有表現空間，但需要勇敢站出來。不要只顧著表現自己，罔顧團隊感受，不然小人立刻出現。

•健康：心血管、壓力、睡眠、情緒起伏需特別注意，別想撐場面，這樣反而更耗能。

•感情：有桃花運，但太過執著掌握感情主導權。太重視面子的話會覺得很不爽，有伴的人用表達取代情緒。

•建議：這16天適合你發光發熱，但不要高調到成為靶子。

●第5名 狗

穀雨期間屬狗的人容易從理性轉為感性，給人一種忽冷忽熱的感覺。這段期間屬狗的人直覺超準、靈感也很強，對於市場、氣氛的判斷更敏銳，利偏財運。

•財運：偏財運強。也容易因一時感動、一時相信、一時想幫忙破財，要特別注意。

•事業：心理治療、設計、藝術、占星、命理、美業、影像工作者佳，靈感很多。

•健康：注意過敏、失眠、水腫、疲勞、免疫力低下，注意不要消耗內在。

•感情：會遇到有感覺的人，容易心軟。有伴的人適合以溫柔和包容修復關係，但感情不是靠感覺撐，留意對方是否能提供安全感。

•建議：運氣來自感受力，感受若能落地就能得到成果。

●第4名 羊

穀雨這段期間屬羊的人會覺得有很資訊大量湧入，而且你的頭腦也處於靈活時期，想法既快又多，靈感也隨之爆發。說話順暢有節奏、邏輯清晰，有利開拓人脈、分享內容。可在溝通中找到機會與門道，是人際帶財的好時機。

•財運：偏向資訊財、口才財、流量財、人脈財，很適合做內容、銷售、短影音、自媒體、教育、顧問、行銷、媒體等行業，但也要注意，因為消息太多，你容易心動很多次，真正下手卻沒那麼穩。

•事業：工作上很容易有新消息、新機會或新合作找上門，如果做有關需要講話、表達、社群互動的工作，這段時間很適合。

•健康：注意呼吸道、肩頸、失眠、神經緊張、腦部過勞，尤其越忙越容易忘記休息。

•感情：感情上容易有曖昧對象，出現很適合聊天的桃花，但也容易出現聊得很熱，卻不一定走得很久的情況；有伴者則要小心分心，讓對方覺得你心不在焉。

•建議：這16天最重要的是把零碎資訊，整理成真正有價值的東西，學會聚焦。

●第3名 雞

屬雞的朋友，這段期間會先以自我為中心，行動力很強，機會來得快，但去的也快，穀雨這16天對你來說，就是一段「可以衝、也想衝」的時期，你會很有想法，也很有執行力，很多事情不做會覺得可惜，能掌控全局，但也不要太過於自我，不然發生事情，才會覺得自己哪裡痛。

•財運：財運有進帳或者發大財的機會，尤其是靠能力、行動、速度、曝光、個人魅力、談判得來的錢，但也要注意花錢速度很快，容易為了效率、面子、器材、投資而支出增加。

•事業：事業運很強，適合推新案或與人談合作，雖有機會搶佔先機，但要先做第一波測試，你最大的優勢是敢做，但最大的風險也是「太快」，這 16 天若能在衝之前先檢查細節，會很有成果。

•健康：注意頭部、發炎、火氣、眼壓、血壓、睡眠不足，你很容易進入「撐一下再說」的模式，但身體不一定同意。

•感情：擁有桃花運，魅力也不差，單身者容易快速來電；有伴者則容易因為節奏快，火氣重而吵架，特別是講話太直接的時候。

•建議：穀雨對你來說，贏法不是更猛，而是快，但不能亂，你一旦有方向感，這段時間真的很能打，戰鬥力超強。

●第2名 馬

屬馬的朋友，這段期間最明顯的感受就是容易被照顧、被幫助、被保護，雖然你不一定是最強的，但幸運值極高，貴人運超級旺，人緣超好，會有人給你撐腰，當然也有些人、事、物會跟你斷緣或斷線，但這其實不是壞事，變革也是件好事，能守住自我的成就與家庭，就會是最好的福氣。

•財運：財運穩定，而且會有提升，特別適合房產、家居、親子、餐飲、照護還有熟客經營以及女性客群方面，也很適合整理家庭帳務、做長期儲蓄跟保險規劃、趁機把金流理順，雖然不是暴發型財運，但很適合讓你的財庫變厚。

•事業：你在職場上的信任度很高，容易吸引貴人、舊客戶或熟人的幫忙，適合做服務、照顧、輔導、教育、餐飲、美學空間、居家產業等行業。

•健康：注意胃、胸口壓力、水腫跟內分泌，你越壓抑情緒，身體反而越先反應，請戒掉作息不穩的壞習慣。

•感情：單身者容易遇到讓你有安全感的人，也有機會在熟人間或透過朋友介紹，在家庭相關場合出現桃花；有伴者則適合談未來、談家庭規劃、談共同生活的安排，但別把情緒全悶在心裡。

•建議：你這段時間最走運的方式，就是把生活穩住、把心照顧好，你的好運不是用衝的，是用「安穩」養出來的。

●第1名 猴

屬猴的朋友，這段期間容易發光發熱，成為眾所注目的焦點，財運、人緣運、桃花運都超級旺，整體狀態都在變強，你會更清楚自己要什麼，也更有能力把想要的東西慢慢抓到手上。

•財運：財運非常好，尤其正財收入穩定，適合實體產業或商品，尤其是具有美感的女性市場、房產、餐飲、生活用品相關領域，對你都特別適合，當然偏財也有機會，但你的強項不是賭，而是「看準後穩穩前進」，這 16 天越務實越賺錢。

•事業：很適合定價、調整品牌或推出新產品，將美感升級，或者重新包裝個人形象，對你特別有利。如果最近有想談合作、談金流、談長期經營，這段時間相當適合。

•健康：注意喉嚨、甲狀腺、肩頸，避免甜食或過度享受型的飲食，因為壓力一來，你很容易用吃、買、享受來安撫自己，對健康不利。

•感情：感情運很好，尤其是單身者，容易遇到穩定型、條件不錯、看得見未來的人；有伴者很適合談現實面、規劃共同生活、聊聊金錢觀跟家庭價值，這不是激情爆衝期，而是「適合定下來」的時間。

•建議：你這16天最重要的不是快，而是穩穩收成，越守得住節奏，越容易把小運變大運。

民俗說法，僅供參考

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中