娛樂 最新消息

《人物專訪》邱偲琹曝去年荷包緊 靠省錢健康餐度日 戲裡演活唱跳偶像 戲外認愛韓國歐巴沒偶包

巨蟹座的邱偲琹很勇敢追愛。（記者王文麟攝）巨蟹座的邱偲琹很勇敢追愛。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

農曆年假結束，邱偲琹為本報讀者示範平常愛吃的減脂健康餐，她稱去年是自己「最貧困的一年」，不只異國戀機票開銷驚人，愛貓的醫療費也讓她荷包壓力不小，再加上剛搬到汐止新家，忍不住苦笑說：「真的有點吃不消。」因此常下廚，省錢又好吃。

她去年10月開始和韓國歐巴交往，不同於許多藝人面對戀情總以「好朋友」三字低調帶過，或是直接不認愛，邱偲琹總是正面迎擊感情話題。之前她和影視大佬郭建宏兒子郭方儒甜蜜交往，這回已是她第二次公開認愛，她坦言自己並非偶像，沒有包袱，還反問：「誰不會談戀愛？若因此影響工作，代表我演技不夠好，沒把工作做好。」

男友最讓她感動的地方，並不是驚天動地的浪漫，而是成熟的相處方式，「他跟我說過情侶在一起其實不需要面子，就算吵架，他也願意先低頭。」有次男友幫忙打掃，她因為有潔癖，下意識伸手摸地板確認還有沒有油漬。當下她有些擔心對方會不會覺得自己在質疑他打掃不乾淨，沒想到男友卻回她：「如果這樣可以讓我們變得更好，為什麼要在意面子？」這番話讓她印象深刻。

邱偲琹對自己廚藝比大拇指。（記者王文麟攝）邱偲琹對自己廚藝比大拇指。（記者王文麟攝）

只是談戀愛雖有浪漫的一面，當然也有現實面要考量。她透露最大問題就是語言，兩人聊天時，男友偶而會忘記她韓文只是初學者，會突然超高速講韓文，她只能抓關鍵字理解，對自己「想表達卻說不出來」深感挫折，有時情緒反而會轉嫁到男友身上。

此外，她在影集《那些你不知道的我》飾演唱跳偶像，戲外的她從童星出道，幼稚園就曾在大愛戲劇當臨演，笑說當時最深刻的印象是「便當很好吃」；高中時為了兼顧拍戲與學業，和媽媽鬧「革命」，成功轉學到台北念書，但犧牲不小，每天從桃園通勤到新店，早上趕6點10分的公車，來回就要4小時。雖然辛苦，她卻不曾後悔，「那時候真的很累，但我很確定自己想做什麼。」

點圖放大header
點圖放大body

