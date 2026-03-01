邵雨薇變身狂粉 嚇壞猴囝躲遠遠

本身就是「猴控」的邵雨薇，在《動物園》中為吸引猴群花招盡出。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇主演以壽山動物園為背景的影集《動物園》，戲裡戲外都與靈長類結下不解之緣。劇中描述猴群排擠、個體試圖融入群體的社會性橋段，竟與近期日本爆紅的獼猴Panchi處境如出一轍。這份巧合讓她與導演蘇文聖感觸良多，兩人每天守著網路關注Panchi的最新動態，笑稱自己早已成為Panchi的「雲端父母」。

邵雨薇在《動物園》被猴群包圍，互動可愛。（Disney+提供）

《動物園》誘猴找博士獻計 見日本Panchi越挫越勇感觸深

請繼續往下閱讀...

邵雨薇劇中被野生猴子搶食的真實感令觀眾印象深刻，但私底下的她其實極度熱愛靈長類。她分享看著Panchi越挫越勇的過程，內心燃起強烈母愛，並形容Panchi的個性就像動漫《海賊王》裡的魯夫，越挫越勇、極度樂觀，總是相信自己一定做得到，願意全心全意相信夥伴、一起勇往直前。

邵雨薇主演以壽山動物園為背景的影集《動物園》。（Disney+提供）

她感性表示，這份單純而堅定的信念正是她最欣賞Panchi的地方，這與她初讀《動物園》劇本的感動不謀而合，「劇中每一隻動物都是各自獨特、擁有鮮明個性與生命力的角色，也都貼近壽山動物園中動物的真實故事，正因如此，讓整個故事顯得格外真誠而動人」。

有趣的是，邵雨薇對猴子的愛「太滿」，反而變成拍攝阻礙。她笑稱動物能感知人的情緒，「可能我太開心了，牠們覺得有危險」，導致猴群不敢靠近。為了完成劇情需要的「包圍感」，劇組特別請來猴子博士，利用塑膠袋摩擦聲吸引注意，或是使用沾有香蕉味的物品引導猴群，才能順利收工。

導演蘇文聖也透露，拍攝期間常有「驚喜嘉賓」，某場戲原本不預期有猴子出現，當天竟有一隻大猴子氣定神閒地蹲坐在現場監督大家，讓他直呼：「有些畫面腳本根本不敢寫，擔心拍不到，反而給了我們不少驚喜。」。

殺青當天，邵雨薇與導演蘇文聖都選擇了最具儀式感的告別方式：獨自在壽山動物園走完最後一圈，才依依不捨地離開這段充滿生命力的旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法