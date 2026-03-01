自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵雨薇變身狂粉 嚇壞猴囝躲遠遠

本身就是「猴控」的邵雨薇，在《動物園》中為吸引猴群花招盡出。（Disney+提供）本身就是「猴控」的邵雨薇，在《動物園》中為吸引猴群花招盡出。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇主演以壽山動物園為背景的影集《動物園》，戲裡戲外都與靈長類結下不解之緣。劇中描述猴群排擠、個體試圖融入群體的社會性橋段，竟與近期日本爆紅的獼猴Panchi處境如出一轍。這份巧合讓她與導演蘇文聖感觸良多，兩人每天守著網路關注Panchi的最新動態，笑稱自己早已成為Panchi的「雲端父母」。

邵雨薇在《動物園》被猴群包圍，互動可愛。（Disney+提供）邵雨薇在《動物園》被猴群包圍，互動可愛。（Disney+提供）

《動物園》誘猴找博士獻計 見日本Panchi越挫越勇感觸深

邵雨薇劇中被野生猴子搶食的真實感令觀眾印象深刻，但私底下的她其實極度熱愛靈長類。她分享看著Panchi越挫越勇的過程，內心燃起強烈母愛，並形容Panchi的個性就像動漫《海賊王》裡的魯夫，越挫越勇、極度樂觀，總是相信自己一定做得到，願意全心全意相信夥伴、一起勇往直前。

邵雨薇主演以壽山動物園為背景的影集《動物園》。（Disney+提供）邵雨薇主演以壽山動物園為背景的影集《動物園》。（Disney+提供）

她感性表示，這份單純而堅定的信念正是她最欣賞Panchi的地方，這與她初讀《動物園》劇本的感動不謀而合，「劇中每一隻動物都是各自獨特、擁有鮮明個性與生命力的角色，也都貼近壽山動物園中動物的真實故事，正因如此，讓整個故事顯得格外真誠而動人」。

有趣的是，邵雨薇對猴子的愛「太滿」，反而變成拍攝阻礙。她笑稱動物能感知人的情緒，「可能我太開心了，牠們覺得有危險」，導致猴群不敢靠近。為了完成劇情需要的「包圍感」，劇組特別請來猴子博士，利用塑膠袋摩擦聲吸引注意，或是使用沾有香蕉味的物品引導猴群，才能順利收工。

導演蘇文聖也透露，拍攝期間常有「驚喜嘉賓」，某場戲原本不預期有猴子出現，當天竟有一隻大猴子氣定神閒地蹲坐在現場監督大家，讓他直呼：「有些畫面腳本根本不敢寫，擔心拍不到，反而給了我們不少驚喜。」。

殺青當天，邵雨薇與導演蘇文聖都選擇了最具儀式感的告別方式：獨自在壽山動物園走完最後一圈，才依依不捨地離開這段充滿生命力的旅程。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中