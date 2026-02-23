朴寶英喊「就做一次吧」尺度大 軍人爸一句話神回覆

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈向來風波不斷，然而女神朴寶英幾乎沒捲進任何爭議，被韓媒封為「零負評女神」。由她和曹政奭主演的經典韓劇《我的鬼神君》（另譯：Oh！我的鬼神君）時隔11年再重播，又掀起一波懷舊熱潮。

朴寶英從電影《狼少年：不朽的愛》的純愛女主，到韓劇《大力女子都奉順》怪力甜妹，再到近年話題作《未知的首爾》，幾乎演什麼紅什麼，外型甜美、性格低調、演技穩定，累積大批粉絲。

請繼續往下閱讀...

朴寶英（左）在《我的鬼神君》被附身後，成渴望肉慾的「處女鬼」，右為男主角曹政奭。（中天娛樂台提供）

《我的鬼神君》是朴寶英首次挑戰一人分飾兩角，她原本是內向害羞的廚房助手「羅奉仙」，被大膽火辣的處女鬼附身後，性格180度大轉彎，包括撒嬌、撩人、直球告白樣樣來，甚至對曹政奭飾演的主廚狂放攻勢。

最經典的台詞之一「就做一次吧」，被朴寶英說出口竟然不是油膩，而是可愛到犯規。連對戲的曹政奭都笑到頻頻NG，直誇她「太棒了！」

讓人津津樂道的是，《我的鬼神君》竟是朴寶英出道9年來第一次獻出螢幕初吻；她坦言拍攝前緊張到去研究各種吻戲橋段做功課，甚至一開始不敢告訴父母。

朴寶英《我的鬼神君》被附身後，成渴望肉慾的「處女鬼」，左為男主角曹政奭。（中天娛樂台提供）

媽媽聽到還有親密戲時當場激動追問：「不會有裸露吧？」但最讓她意外的是軍人爸爸的反應，酷酷丟出一句：「有什麼關係。」

而曹政奭得知自己是她的螢幕初吻對象，也坦言壓力山大，擔心畫面是否唯美。兩人拍完後居然互相擊掌慶祝，畫面超反差。

只是，朴寶英的「乖巧形象」深入人心，但她曾自爆，壓力大時會在車上小聲罵髒話紓壓，她強調絕不會在工作人員面前說，但獨處時會釋放情緒，令粉絲笑稱：「原來女神也需要人性出口。」

《我的鬼神君》今（23）起，週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法