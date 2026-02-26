自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神竟是「職業軍人」！服役5年半驚人背景曝光

各務礼美奈、謝予容、貝拉、十一、棠棠陪長者滾元宵。（記者胡舜翔攝）各務礼美奈、謝予容、貝拉、十一、棠棠陪長者滾元宵。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕紅心字會今（26）日舉辦公益活動，邀請啦啦隊女孩各務礼美奈、謝予容、貝拉、十一、棠棠擔任「長壽花公益大使」，前往信義老人中心及廣慈、達仁日照中心陪長輩提前歡度元宵。現場氣氛熱鬧，然而棠棠現身藏著洋蔥，她強忍家中百歲阿嬤日前甫過世的悲痛，堅持履行合約出席，呼籲愛要及時，一定要珍惜與長輩相處的時光。

棠棠擁有5年半職業軍人背景。（記者胡舜翔攝）棠棠擁有5年半職業軍人背景。（記者胡舜翔攝）

外型甜美的棠棠，還藏著「軍人」背景，她自爆曾加入軍中心戰大隊藝工隊，服役時間長達5年半，直到3年前才退伍轉戰演藝圈。起初她嘗試演員之路，但在接觸廣告拍攝後，發現自己最難割捨的仍是熱愛的舞蹈，最終決定發揮所長，踏入啦啦隊舞台。

回想那段軍旅歲月，棠棠笑說新訓時被要求剪成完全沒瀏海的「男生頭」，看著鏡中陌生的自己曾忍不住掉淚。她更透露軍中訓練極其嚴苛，菜鳥時期在排練廳拖地必須像「灰姑娘」般，以蘑菇蹲姿快速衝刺，地板被要求得乾淨到發亮，絲毫不能馬虎。

棠棠至今仍維持早睡早起、晚間九點準時就寢的作息。（記者胡舜翔攝）棠棠至今仍維持早睡早起、晚間九點準時就寢的作息。（記者胡舜翔攝）

即便脫下軍裝已近3年，棠棠身上仍留有深刻的「職業病」。她透露至今仍維持早睡早起、晚間九點準時就寢的作息；甚至在餐廳訂位時，會下意識以軍中答數方式應答，接到銀行客服電話時，更會不自覺反射性高喊「報告是！」

目前仍維持台南、台北長途通勤的她，感嘆車資開銷驚人，球賽結束往往搭客運回到家已是凌晨四、五點。棠棠開朗表示，今年最大的目標就是拚命工作，希望早日有能力搬遷定居台北，她也不禁哀鳴：「台北房租真的好貴！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中