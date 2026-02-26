啦啦隊女神竟是「職業軍人」！服役5年半驚人背景曝光

各務礼美奈、謝予容、貝拉、十一、棠棠陪長者滾元宵。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕紅心字會今（26）日舉辦公益活動，邀請啦啦隊女孩各務礼美奈、謝予容、貝拉、十一、棠棠擔任「長壽花公益大使」，前往信義老人中心及廣慈、達仁日照中心陪長輩提前歡度元宵。現場氣氛熱鬧，然而棠棠現身藏著洋蔥，她強忍家中百歲阿嬤日前甫過世的悲痛，堅持履行合約出席，呼籲愛要及時，一定要珍惜與長輩相處的時光。

棠棠擁有5年半職業軍人背景。（記者胡舜翔攝）

外型甜美的棠棠，還藏著「軍人」背景，她自爆曾加入軍中心戰大隊藝工隊，服役時間長達5年半，直到3年前才退伍轉戰演藝圈。起初她嘗試演員之路，但在接觸廣告拍攝後，發現自己最難割捨的仍是熱愛的舞蹈，最終決定發揮所長，踏入啦啦隊舞台。

請繼續往下閱讀...

回想那段軍旅歲月，棠棠笑說新訓時被要求剪成完全沒瀏海的「男生頭」，看著鏡中陌生的自己曾忍不住掉淚。她更透露軍中訓練極其嚴苛，菜鳥時期在排練廳拖地必須像「灰姑娘」般，以蘑菇蹲姿快速衝刺，地板被要求得乾淨到發亮，絲毫不能馬虎。

棠棠至今仍維持早睡早起、晚間九點準時就寢的作息。（記者胡舜翔攝）

即便脫下軍裝已近3年，棠棠身上仍留有深刻的「職業病」。她透露至今仍維持早睡早起、晚間九點準時就寢的作息；甚至在餐廳訂位時，會下意識以軍中答數方式應答，接到銀行客服電話時，更會不自覺反射性高喊「報告是！」

目前仍維持台南、台北長途通勤的她，感嘆車資開銷驚人，球賽結束往往搭客運回到家已是凌晨四、五點。棠棠開朗表示，今年最大的目標就是拚命工作，希望早日有能力搬遷定居台北，她也不禁哀鳴：「台北房租真的好貴！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法