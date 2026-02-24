自由電子報
娛樂 最新消息

張瓊姿餐廳捲貪污案 高金素梅詐助理費風暴擴大

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助。（資料照，記者陳志曲攝）無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕7連霸無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助；台北地檢署11日凌晨複訊時，高金身體不適，檢方予以請回並限制出境出海，據了解，檢調掌握其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開設餐廳擔任店長，引起關注。

《鏡週刊》報導，高金素梅被發現其中1名人頭助理在張瓊姿開設餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金素梅的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。

資深藝人張瓊姿演技精湛。（資料照，記者王文麟攝）資深藝人張瓊姿演技精湛。（資料照，記者王文麟攝）

報導指出，檢調懷疑高金素梅至少安插4人頭詐領助理費，但這些人根本不在她服務處任職，也未從事選民服務工作，相關人頭助理到案後涉嫌重大被交保，其中1名人頭助理在花蓮縣秀林鄉知名義式創意餐廳擔任店長，而該餐廳大有來頭，2014年開幕時相當風光。

據了解，這間餐廳老闆就是藝人張瓊姿，當時開店時，就是用好友高金素梅原住民名字「Giwas Ali」（吉娃斯．阿麗）命名，且聘用當地太魯閣族人採用原住民食材入菜，外傳寒舍餐飲集團蔡辰洋都曾親自蒞臨。

而高金素梅13日下午再度被約談，被諭知100萬元交保，她步出地檢署後表示：「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。」她表示：「首先，我要對我的族人，還有愛我、關心我及立法院的同事們，說聲抱歉，讓你們擔心了，我希望台灣能夠和平、人民能夠幸福，我更祈願我的祖靈，能夠保佑這塊美麗的寶島，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。」

