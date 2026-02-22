自由電子報
娛樂 最新消息

遭爆「離婚+逃稅被中國拘留」老高與小茉火速發聲

〔記者王靖惟／台北報導〕人氣YouTube頻道「老高與小茉」，近日被爆出疑似「逃稅」風波，據傳老高從新加坡返中過年時，在大連機場遭到拘留，後續更爆出涉及高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰金，消息曝光後，引發全網熱議。

老高與小茉火速澄清不實謠言。（翻攝自老高與小茉YT）老高與小茉火速澄清不實謠言。（翻攝自老高與小茉YT）

近日傳出老高返中過年卻被中國當局拘留，更因逃稅而被開出高達4.15億元人民幣的罰金，先前更傳出老高與小茉夫妻已經離婚等消息，老高與小茉今（22）日稍早親自發聲表示「感謝大家的關心，我們很好。」

老高頻道全文表示「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家六六大順、一順百順、萬事皆順。」

老高與小茉火速澄清不實謠言。（翻攝自老高與小茉社群）老高與小茉火速澄清不實謠言。（翻攝自老高與小茉社群）

老高與妻子小茉是人氣YouTuber，2025年10月因家中愛犬罹患淋巴癌，無限期停更頻道專心照護與陪伴，今年初老高突上傳影片，以「語音檔」形式回歸，近日再爆出離婚與逃稅風波等消息，老高今日則公開表示「我們很好」，火速發聲澄清，強調「被罰款」及早前的離婚傳聞均屬惡意捏造，雖然夫妻兩人仍舊沒有露面，但先前發布4隻小馬拜年圖，不少眼尖網友認為極可能就是久未露面的「小茉」。稱這張照片已是最好的回應，直呼「謠言不攻自破」

