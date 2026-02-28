自由電子報
自由娛樂
娛樂 最新消息

（專訪）60歲美魔女談詩玲超怕當阿嬤 談北一女學霸媳「不催生」

〔記者陽昕翰／專訪〕「美魔女歌手」談詩玲去年升格當婆婆，她透露媳婦是北一女及國外名校畢業的高材生，個性貼心懂事，婆媳私下相處融洽宛如閨蜜。對於外界關心何時抱孫，升格最美婆婆的她完全不急著「催生」，反倒笑認自己還沒準備好升格當阿嬤。

談詩玲的兒子已經結婚，她自認開明從不「催生」。（記者潘少棠攝）談詩玲的兒子已經結婚，她自認開明從不「催生」。（記者潘少棠攝）

談詩玲透露，這兩年家中多了新成員，氣氛更添溫馨。過年時收到媳婦準備的紅包，她與老公都覺得既驚喜又不好意思，「那份心意真的很感動，我跟老公一開始拿到紅包都很不習慣。」

自認是「開明婆婆」的她，就連兒子與媳婦在土耳其舉辦的婚禮都沒有出席，她表示：「我跟我老公都覺得太遠了，年輕人自己辦就好，他們玩得開心最重要，我何必特地飛一趟？」雖未到場，但看著兒子分享的婚禮照片，同樣感到滿足與喜悅。

談詩玲也早表態不會「催生」，更直言未來不打算幫忙帶孫子，「他們可以請專業的來照顧，我有空檔抱抱小孩就好。」

「美魔女歌手」談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》。（記者潘少棠攝）「美魔女歌手」談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》。（記者潘少棠攝）

除了忙於歌唱事業，談詩玲現階段的生活重心則是陪伴家中的毛小孩。近年她養了一隻黑貴賓「富貴」，還有「健康」、「快樂」、「富貴」三隻貓相伴，每天圍繞在寵物身邊，樂在其中。她已經多年沒有出國度假，就連老公邀約也婉拒，「我走不開，要陪毛小孩，而且該玩的地方都玩過了，現在也沒有特別想出門。」

談詩玲分享保養之道。（記者潘少棠攝）談詩玲分享保養之道。（記者潘少棠攝）

她推出新專輯《神鵰俠侶》，60歲的她保養得宜，談到保養之道，她不藏私分享，平時會透過肉毒、海芙音波等醫美維持狀態，也喜歡泡澡促進流汗代謝，洗完澡後立刻擦上乳液鎖水保濕，「其實不用很久，流完汗皮膚就會變好了。」有潔癖的她每天都要自己打掃及清潔房子，笑說整天忙下來，運動量真的超級大。

