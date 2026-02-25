自由電子報
娛樂 電視

56歲前主播吳中純癌逝！夫梅聖旻心碎：如何喚回摯愛

前主播吳中純淋巴癌逝。（翻攝自臉書）前主播吳中純淋巴癌逝。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前中天主播吳中純今（25）下午不敵淋巴癌，於台大醫院拔管，走完人生最後一程，享年56歲。其結縭多年的丈夫、前中視體育主播梅聖旻悲痛發文：「淚痕已乾，心兒已碎，摯愛已遠...神啊，請指引我如何喚回此生相伴最久的親人？」字字句句令人鼻酸。

老公梅聖旻及女兒梅嬿翎悲慟送別吳中純。（翻攝自臉書）老公梅聖旻及女兒梅嬿翎悲慟送別吳中純。（翻攝自臉書）

吳中純去年底才剛通過北醫大生技EMBA論文口試，當時她曾在臉書感嘆身心俱疲、連滾帶爬，罹患慢性疲勞症候群，外界原以為是課業壓力，不料卻是病魔纏身的警訊。女兒梅嬿翎悲傷透露，2月1日媽媽因為即將入院化療，特別請假5小時與家人到心愛的餐廳吃獅子頭，餐後還去市場買水果，未料那竟是吳中純最後一次回家。女兒痛心回憶：「媽媽2月1日後再也沒有回家過，就一直在醫院。」更提到梅聖旻現在因無法習慣身邊少了一個人，必須聽著影片聲音才能入睡，令人不捨。

吳中純與梅聖旻鶼鰈情深，兩人曾因家庭背景差異極大，每個月都吵著要離婚。然而，看似理性的她內心極為感性，多年來選擇退讓與適應，讓婚姻漸入佳境。吳中純後來從媒體圈轉戰汽車零件公司副總，始終維持優雅與強韌的形象，如今突然離世，不僅讓新聞界好友震驚，也留給親友無限的懷念與唏噓。

相關新聞：健康網》前主播吳中純56歲治療僅1月辭世 淋巴癌奪命關鍵一次看

