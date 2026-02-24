鄭麗文法鼓山「紅繩狂抖」藏內情？命理師驚爆：圓寂高僧有話要說

農曆除夕法鼓山撞鐘祈福，鄭麗文拉繩祈福出現不明抖動。（翻攝自法鼓山YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕法鼓山除夕撞鐘祈福儀式驚傳異象，國民黨主席鄭麗文在拉繩時，手中紅繩竟連續兩度產生「不明抖動」，詭異畫面在網路瘋傳。儘管國民黨事後火速護航，宣稱是「神明感召」，但這番說法顯然不被買單，連「通靈少女」劉柏君（索非亞）都忍不住在影片下留言認證：「啊就拍咪啊（不祥之物）」。

針對這場紅繩之亂，命理師沈嶸介入通靈探查現場磁場。沈嶸稱現場並非「拍咪啊」，而是法鼓山圓寂高僧的高靈顯露能量，但原因卻耐人尋味。沈嶸指出，高僧之所以在六人中唯獨選中鄭麗文的紅繩「發功」，並非支持，高僧是希望透過願力提醒鄭麗文，在處理兩岸關係時應避免「刻意操縱」，必須以台灣人民的福祉為首要。

除了紅繩異象，全台宮廟國運籤近期也紛紛出爐，新北湧蓮寺甚至抽出預示戰爭與內鬥的「下下籤」。沈嶸對此進一步請示執掌造化的「伏羲大帝」，得到的國運開示同樣對政壇現狀不樂觀。大帝直言台灣目前有一股強大的負能量正在拖慢發展，禍首就是政黨內鬥與缺乏共識，許多政策因「為了反對而反對」導致效能全無。

在經濟與投資方面，伏羲大帝預示2026年是殘酷的「洗牌年」。房地產市場預計還要低迷兩年，至少要到2028年才會見到曙光。而股市雖然一度衝上34000點新高，但大帝特別警告今年仍有零星暴跌風險，呼籲散戶千萬別貸款投機。至於想賺錢的人，傳統的電銷與實體模式若不轉型結合AI技術，恐將面臨倒閉潮。

沈嶸實踐公益，也提點2026是「重生年」，不變則退。（沈嶸提供）

沈嶸在揭露國運之餘，也持續推動「每月捐十萬」計畫，本月鎖定「心路社會福利基金會」支持障礙朋友。她總結2026年台灣國運是「轉型蛻變而後重生」，不論是個人或政界，若不做出實質改變並回饋社會，恐怕難以在動盪的馬年中站穩腳跟。

☆民俗說法僅供參考☆



