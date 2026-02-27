15年《新台灣加油》正式熄燈！李正皓接棒時段、許貴雅最新動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞54台晚間八點旗艦政論節目《新台灣加油》，今（27）日晚播出第3364集之後，製播15年的節目正式畫下句點，3月2日起晚間八到十點時段，由李正皓所主持的《新台派上線》接棒。

李正皓（左）、許貴雅做交接。（三立提供）

許貴雅感性告別電視觀眾，一方面喊話呼籲大家未來以「按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」的方式繼續支持她，正式轉戰網路平台，許貴雅進駐三立新聞網擔任《94要客訴》主持人，3月2日起LIVE登場，她與李正皓在《新台灣加油》最後一集，空中同框完成交接。

許貴雅說「八點交給你」，李正皓表示「戒慎恐懼、壓力很大」，而李正皓特地送來「電話」造型的蛋糕，祝福許貴雅《94要客訴》天天流量爆線。

許貴雅預告轉換跑道的短影片，率先在許貴雅的臉書粉專曝光，短短一天吸引近20萬人次觀看，還有破萬按讚數，鐵粉熱情留言「94要貴雅！94看起來！」、「中午不用休息睡覺！專心看你的節目」，許貴雅的新身分可說未演先轟動，三立新聞部搶先透露，因應2026年九合一大選，將增加場次擴大舉辦戶外開講，會倚重許貴雅的號召力親和力，走進人群擔綱主持戶外開講，也將規畫多場縣市長參選人總部開箱專訪等，擴大節目與論述的影響力，對這次職涯發展的全新演進，許貴雅充滿期待。

隨著《新台灣加油》正式播畢，三立新聞部副總經理白舒樺表示「三立新聞所製播的談話性節目，將秉持台灣優先，國際財經增量的方向，繼續努力」，三立新聞兩台一網三月起節目都有所調整。

許貴雅之後將進駐三立新聞網擔任《94要客訴》主持人。（三立提供）

許貴雅的《94要客訴》週一到週五中午12點半在三立新聞網LIVE播出，三立新聞54台下午兩點有王偊菁主持的《前進新台灣》，晚間八點到十點、將播出李正皓主持的《新台派上線》，原本坐鎮三立財經財台的陳斐娟，將帶著口碑節目《關我！什麼事》重磅入主54台三立新聞台的十點線。

