自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

15年《新台灣加油》正式熄燈！李正皓接棒時段、許貴雅最新動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞54台晚間八點旗艦政論節目《新台灣加油》，今（27）日晚播出第3364集之後，製播15年的節目正式畫下句點，3月2日起晚間八到十點時段，由李正皓所主持的《新台派上線》接棒。

李正皓（左）、許貴雅做交接。（三立提供）李正皓（左）、許貴雅做交接。（三立提供）

許貴雅感性告別電視觀眾，一方面喊話呼籲大家未來以「按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」的方式繼續支持她，正式轉戰網路平台，許貴雅進駐三立新聞網擔任《94要客訴》主持人，3月2日起LIVE登場，她與李正皓在《新台灣加油》最後一集，空中同框完成交接。

許貴雅說「八點交給你」，李正皓表示「戒慎恐懼、壓力很大」，而李正皓特地送來「電話」造型的蛋糕，祝福許貴雅《94要客訴》天天流量爆線。

許貴雅預告轉換跑道的短影片，率先在許貴雅的臉書粉專曝光，短短一天吸引近20萬人次觀看，還有破萬按讚數，鐵粉熱情留言「94要貴雅！94看起來！」、「中午不用休息睡覺！專心看你的節目」，許貴雅的新身分可說未演先轟動，三立新聞部搶先透露，因應2026年九合一大選，將增加場次擴大舉辦戶外開講，會倚重許貴雅的號召力親和力，走進人群擔綱主持戶外開講，也將規畫多場縣市長參選人總部開箱專訪等，擴大節目與論述的影響力，對這次職涯發展的全新演進，許貴雅充滿期待。

隨著《新台灣加油》正式播畢，三立新聞部副總經理白舒樺表示「三立新聞所製播的談話性節目，將秉持台灣優先，國際財經增量的方向，繼續努力」，三立新聞兩台一網三月起節目都有所調整。

許貴雅之後將進駐三立新聞網擔任《94要客訴》主持人。（三立提供）許貴雅之後將進駐三立新聞網擔任《94要客訴》主持人。（三立提供）

許貴雅的《94要客訴》週一到週五中午12點半在三立新聞網LIVE播出，三立新聞54台下午兩點有王偊菁主持的《前進新台灣》，晚間八點到十點、將播出李正皓主持的《新台派上線》，原本坐鎮三立財經財台的陳斐娟，將帶著口碑節目《關我！什麼事》重磅入主54台三立新聞台的十點線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中