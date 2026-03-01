自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人談228事件79週年》陳珮騏譴責獨裁暴權 賈永婕籲誠實理解反省

賈永婕以行動補課台灣歷史，也掀起大眾關注228事件脈絡。（翻攝自臉書）賈永婕以行動補課台灣歷史，也掀起大眾關注228事件脈絡。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾、傅茗渝／台北報導〕昨逢228紀念日，台北101董事長賈永婕宣布101於晚間點燈，並捐款22.8萬元給慈林教育基金會。日前，她被翻出其曾祖父輩與北洋政府國務總理賈德耀的家族淵源，遭諷刺「數典忘祖」，對此，賈永婕說「正統不等於正義」，所有不公不義的事情都必須譴責，唯有誠實理解與反省，才能真正走出傷痛。

陳珮騏呼籲主動理解228歷史，並非為了仇恨，而是療傷與守護台灣。（翻攝自臉書）陳珮騏呼籲主動理解228歷史，並非為了仇恨，而是療傷與守護台灣。（翻攝自臉書）

與此同時，女星陳珮騏發文談「態度」，坦言曾被要求少談政治，但仍決定開口。她表示此類文章常只在同溫層流傳，仍盼不同立場能彼此理解。她強調228不該當成放假日，應嚴肅面對，悲劇源於獨裁暴權，非族群之過。

對於年輕世代常掛在嘴邊的「我不碰政治」，陳珮騏直言：「並不會顯得您就比較清流。」她認為民主自由得來不易，呼籲年輕人善用資訊了解歷史、參考多方說法再判斷，強調理解不是為了仇恨，而是療傷與守護台灣，不論立場都應愛這片土地。

杜汶澤感嘆歷史不斷重演，提醒紀念日的存在是為了看見人性的光。（資料照，記者陳奕全攝）杜汶澤感嘆歷史不斷重演，提醒紀念日的存在是為了看見人性的光。（資料照，記者陳奕全攝）

林大鈞嘆28歲才懂歷史 杜汶澤相信人性仍有光

定居台灣的港星杜汶澤坦言，來台前不知228是什麼，如同不少台灣人不了解香港721、831發生過什麼事。他感嘆歷史不斷重演，獨裁者未曾消失，民主自由得來不易，認為紀念日是在提醒世人曾有人挺身而出，讓人相信人性仍有光。如今他對生活在台灣充滿感激，珍惜每一口自由的空氣及感恩前人付出的一切，也呼籲大家能好好珍惜台灣，「世界上最後一個講中文的自由國家」。

林大鈞憶「林叔叔」林義雄，感嘆28歲才真正了解228。（資料照，記者陳逸寬攝）林大鈞憶「林叔叔」林義雄，感嘆28歲才真正了解228。（資料照，記者陳逸寬攝）

董事長樂團貝斯手林大鈞透露其父與林義雄為宜蘭高中同窗，1980年血案後，林義雄再無笑容，林大鈞家也遭監控。林大鈞感嘆28歲才懂歷史，呼籲大眾珍惜現有自由。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中