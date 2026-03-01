藝人談228事件79週年》陳珮騏譴責獨裁暴權 賈永婕籲誠實理解反省

賈永婕以行動補課台灣歷史，也掀起大眾關注228事件脈絡。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾、傅茗渝／台北報導〕昨逢228紀念日，台北101董事長賈永婕宣布101於晚間點燈，並捐款22.8萬元給慈林教育基金會。日前，她被翻出其曾祖父輩與北洋政府國務總理賈德耀的家族淵源，遭諷刺「數典忘祖」，對此，賈永婕說「正統不等於正義」，所有不公不義的事情都必須譴責，唯有誠實理解與反省，才能真正走出傷痛。

陳珮騏呼籲主動理解228歷史，並非為了仇恨，而是療傷與守護台灣。（翻攝自臉書）

與此同時，女星陳珮騏發文談「態度」，坦言曾被要求少談政治，但仍決定開口。她表示此類文章常只在同溫層流傳，仍盼不同立場能彼此理解。她強調228不該當成放假日，應嚴肅面對，悲劇源於獨裁暴權，非族群之過。

對於年輕世代常掛在嘴邊的「我不碰政治」，陳珮騏直言：「並不會顯得您就比較清流。」她認為民主自由得來不易，呼籲年輕人善用資訊了解歷史、參考多方說法再判斷，強調理解不是為了仇恨，而是療傷與守護台灣，不論立場都應愛這片土地。

杜汶澤感嘆歷史不斷重演，提醒紀念日的存在是為了看見人性的光。（資料照，記者陳奕全攝）

林大鈞嘆28歲才懂歷史 杜汶澤相信人性仍有光

定居台灣的港星杜汶澤坦言，來台前不知228是什麼，如同不少台灣人不了解香港721、831發生過什麼事。他感嘆歷史不斷重演，獨裁者未曾消失，民主自由得來不易，認為紀念日是在提醒世人曾有人挺身而出，讓人相信人性仍有光。如今他對生活在台灣充滿感激，珍惜每一口自由的空氣及感恩前人付出的一切，也呼籲大家能好好珍惜台灣，「世界上最後一個講中文的自由國家」。

林大鈞憶「林叔叔」林義雄，感嘆28歲才真正了解228。（資料照，記者陳逸寬攝）

董事長樂團貝斯手林大鈞透露其父與林義雄為宜蘭高中同窗，1980年血案後，林義雄再無笑容，林大鈞家也遭監控。林大鈞感嘆28歲才懂歷史，呼籲大眾珍惜現有自由。

