前主播吳中純癌逝 昔為愛女發聲駁小三說

吳中純（左）在臉書常曬和老公梅聖旻（右）、女兒同框，一家三口感情甜蜜，令人稱羨。（翻攝自吳中純臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電視圈今（25）日驚傳噩耗！曾任民視、中天主播的資深新聞人吳中純，傳出因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，消息震撼媒體圈與粉絲。這位曾在主播台上理性專業、轉戰企業界擔任副總展現女強人氣場的她，最終仍敵不過病魔，悄然告別摯愛家人與朋友。

丈夫、前中視體育主播梅聖旻悲痛發文：「淚痕已乾，心兒已碎……神啊，請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？」字字泣血，令人鼻酸。

吳中純去年底就曾透露自己「身心俱疲」。（翻攝自臉書）

事實上，吳中純去年底就曾透露自己「身心俱疲」，罹患慢性疲勞症候群，仍咬牙完成北醫大生技EMBA論文口試，形容自己「連滾帶爬、氣弱游絲」才撐過關卡，如今回看，彷彿早有徵兆。

吳中純曾任民視、中天主播，閱歷豐富，是電視圈非常資深的前新聞主播。（翻攝自吳中純臉書）

去年吳中純接受本報專訪，替獨生女梅嬿翎發聲，當時梅嬿翎被爆介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安感情，吳中純心疼女兒被無端造謠抹黑，更強硬發聲:「我不是民眾黨。」

當時吳中純還帶著憤怒護女：「男未婚女未嫁，年輕人談談戀情，哪來的介入感情淪當小三這種事，拜託，有點常識好嗎？」

