財產分配掀風波！向華強拒見小兒子向佑：不需要見面

向華強（右一）日前透露遺產將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（資料照；翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影視大亨向華強與妻子向太陳嵐家族資產雄厚，外界估計身家高達數百億港幣。近日向華強罕見公開談及遺產規劃，透露未來資產將交由家族信託基金統一管理，並安排由大兒媳郭碧婷協助打理。相關安排卻引發家庭內部爭議，小兒子向佑對此表達不滿，認為父母分配不公，掀起外界關注。

面對兒子的抗議，向華強與向太選擇採取強硬態度。向華強透露，目前幾乎已與向佑斷絕直接聯繫，「他媽已經把他的微信刪掉、拉黑了，我也沒有跟他的微信。」顯示雙方互動降至冰點。

向佑曾試圖主動修復關係，希望與父親見面溝通，但仍遭拒絕。向華強表示，兒子若要聯絡只能透過秘書轉達，他要經過我一個秘書來跟我聯絡的。他說：『爸爸我們見個面。』我說：『我沒時間，我們不需要見面。』」父子關係疏離程度引發外界議論。

向太曾透露後悔自己沒早懂慈母多敗兒的道理。（翻攝小紅書）

向太過去也曾公開反省育兒方式，坦言年輕時對孩子過度寵愛，甚至在丈夫不知情下私下多給零用錢，導致小兒子養成花費無度的習慣。她曾透露，向佑留學期間每月電話費動輒高達數萬港幣，卻鮮少主動與家人聯絡。

事實上，向佑過去行事作風屢生爭議，曾涉及多起衝突事件與法律問題，讓家人相當頭痛。雖然他在藝術方面展現過天分，作品甚至曾被校方收藏，但始終未持續深耕相關領域，反而多次嘗試創業仍未見成果。

向華強的二兒子向佑。（資料照）

向太也坦言，過去曾出資支持兒子開設寵物店與餐廳等事業，但最終都未能成功，使她逐漸體悟到過度資助反而可能影響孩子成長。她認為子女成年後，父母應適度放手，避免無限制的金錢支援，才能讓他們真正學會獨立。

