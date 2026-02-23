（影）館長跪電競椅謝486先生 怒點名：鄭麗文、黃國昌敢擋？

〔記者馮亦寧／綜合報導〕電商網紅「486先生」日前自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，曾找上立法委員王定宇，表示願意支付3億元。事後，王定宇也證實確有此事。網紅「館長」陳之漢聽聞此事，跪在電競椅上，表示「誰敢出來他媽擋我486偉人一塊錢，我X他全家」。

網紅「館長」陳之漢聽聞此事，跪在電競椅上，表示「誰敢出來他媽擋我486偉人一塊錢，我X他全家」。（翻攝自臉書）

486先生願掏出3億元這件事，王定宇出面證實，也相當感謝486愛台灣的赤誠之心，但台灣現在不是錢的問題，而是親中政黨在立法院阻撓預算編列，且處處唱衰自己的國家。

館長拍片，大呼：「對不起486先生，趕快捐，馬上捐，男兒膝下有黃金，我給你跪了好不好？我跪了，我跪在電競椅上，我好敬佩你喔！沒有在野黨擋你，求求你趕快捐、馬上捐，過完年就捐，我跪了，我跪在電競椅上，我好佩服你喔，你就是我的偶像。」

館長嗆聲：誰他媽擋你3億，我陳之漢，我弄死他。（翻攝自臉書）

除此之外，館長還說：「你是這麼大義凜然的人，我敬佩你、我們敬愛你、我們懷念你、向你致上最敬禮，讓我們向486先生敬禮，手還要抖動，謝謝486先生的3億，誰他媽擋你3億，我陳之漢，我弄死他。鄭麗文敢不敢擋？鄭麗文擋你看看，黃國昌你敢不敢擋？黃國昌你出來試試看、試試看，臭卒仔，黃國昌臭卒仔。」

館長表示，自己跟國民黨主席鄭麗文、現任民眾黨主席黃國昌都很熟，問誰敢擋486先生的3億元，更放狠話：「我照顧他祖宗18代，年後，我支持你（指486先生），你什麼時候要捐？錢帶著，我陪著你，我見到國民黨、見到民眾黨，哪一個跳出來叫你別捐，我他X一拳，送他上山頭，我去關沒關係，你放心，我為你保駕護航。」

說到激動處，館長甚至揚言：「哪個在野黨出現，我砍死他，你放心。」

