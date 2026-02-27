自由電子報
娛樂 最新消息

228迎「六星連珠」能量共振！ 12生肖+12星座「轉運」良機來了

錯過這次「六星連珠」的天文奇觀，下一次要等到2040年！（翻攝自NASA官網 ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明（2/28）傍晚日落後約1小時，全球天文愛好者和觀星者都在引頸期待的天文奇觀「六星連珠」──水星、金星、木星、土星、天王星和海王星將同時出現在夜空中，沿著黃道面排列成一道柔和的弧線！

根據NASA發布的觀星指南指出，除了天王星、海王星需要望遠鏡輔助，其餘四顆在視野開闊的條件下，肉眼就能清楚辨識，可惜明天全台降雨機率偏高，對想觀星的人來說，有點小扼腕，而下次想再看到六星連珠的景象，得等到2040年了！  

一般人印象中，「天有異相」通常預示著局勢、政策或環境可能發生重大變革，但就命理觀點六星連珠」也是如此嗎？「六星連珠」究竟是吉？是凶？

對此，研究幸運命理多年的菲菲老師認為，當宇宙能量匯聚，其實正是校準內在羅盤、揚帆啟航的好時機！她也特別整合12生肖與12星座的流年運勢，提醒大家，如何善用「六星連珠」這股罕見的宇宙能量，將之轉化為個人成長與轉運的契機。

➤在占星學中，行星被視為宇宙能量的載體，各自代表不同的生命面向：

· 水星： 溝通、思維、靈活

· 金星： 情感、價值、和諧

· 木星： 擴張、幸運、成長

· 土星： 責任、成就、穩固

· 天王星： 變革、創新、突破

· 海王星： 靈感、直覺、超越

 

➤六星連珠帶來的是「多重能量同時啟動」的契機，讓我們可以：

· 溝通力獲得提升（水星）

· 情感需求更加清晰（金星）

· 幸運機會更容易顯現（木星）

· 責任壓力轉化為成長動力（土星）

· 變動渴望帶來新方向（天王星）

· 直覺靈感更加敏銳（海王星）

 

➤鼠or射手座→話說對了，貴人自來！

· 連珠能量共振：水星（溝通）與金星（價值）能量被放大。

· 運勢提醒：這一天表達力與魅力同步提升，說話特別有感染力，但也容易因過度隨興而說錯話。

· 轉運心法：把這股能量用在「表達感謝」與「提出請求」上。對想感謝的人說真心話，對想爭取的機會開口問。話說對了，貴人自來。

· 當日小儀式：日落後，面向西方（行星出現方向），在心中默念3件想感謝的人事物，然後對宇宙說：「謝謝，請繼續指引我。」

 

➤牛or摩羯座→釐清權責順序，事事順！

· 連珠能量共振：土星（責任）與木星（擴張）能量交織。

· 運勢提醒：這一天會特別感受到「責任的重量」與「成長的渴望」之間的拉扯，容易感到壓力。

· 轉運心法：不要急著解決所有問題，先做一件事：寫下現在最放不下的3個責任，然後問自己：「其中哪一個，其實是我不需要自己扛的？」

· 當日小儀式：日落後，點一盞小燈或蠟燭，看著燭火深呼吸3次，對自己說：「扛得起的叫責任，扛不起的叫學習放手。」

 

➤虎or水瓶座→將衝動化為運籌幃幄動力！

· 連珠能量共振：木星（擴張）與天王星（變革）能量被啟動。

· 運勢提醒：這一天野心與變動慾望同步高漲，很想「搞點大事」，但也容易衝動決策。

· 轉運心法：把這股能量用在「規劃」而非「行動」上。寫下今年最想完成的5件事，然後用紅筆圈出「最核心的一件」。聚焦，比什麼都重要。

· 當日小儀式：日落後，找一張白紙，寫下「聚焦」兩個字，放在床頭三分鐘，然後對自己說：「萬事從一開始，先做好一件事。」

 

➤兔or雙魚座→穩心為上，先照顧自己！

· 連珠能量共振：海王星（迷惘）與金星（情感）能量交織。

· 運勢提醒：這一天情感特別敏感，容易想太多、誤會別人的意思，也容易陷入懷舊或感傷。

· 轉運心法：這一天不適合做重大情感決定，也不適合翻舊帳。適合做的事：看一部溫暖的電影、寫日記、跟真正信賴的人簡單聊聊。

· 當日小儀式：日落後，泡一杯熱茶，雙手捧著感受溫度，對自己說：「暖的是手，穩的是心，此刻只照顧自己。」

 

➤龍or牡羊座→讓文字幫你過濾鋒芒！

· 連珠能量共振：水星（溝通）與天王星（變革）能量被放大。

· 運勢提醒：這一天頭腦特別活躍，靈感不斷，但也容易因想得太快、說得太快而得罪人。

· 轉運心法：把這股能量用在「書寫」而非「口說」上。把所有靈感寫下來，先放3天再決定要不要分享。讓文字幫你過濾鋒芒。

· 當日小儀式：日落後，用藍筆在筆記本上寫下「慢說快寫」，然後蓋上筆記本，對自己說：「先寫下來，不急著說出去。」

 

➤蛇or金牛座→直覺不對，就先放下！

· 連珠能量共振：海王星（靈感）與金星（價值）能量交織。

· 運勢提醒：這一天直覺特別敏銳，容易感應到別人的真實想法，但也容易過度解讀。

· 轉運心法：這一天適合獨處、冥想、聽從內心的聲音。如果對某件事有「直覺不對」的感覺，先放著不要處理。相信直覺，但別急著下結論。

· 當日小儀式：日落後，關掉所有電子產品，靜坐或靜躺10分鐘，只聽自己的呼吸聲。結束後說：「聽得見自己，就不怕聽錯世界。」

錯過這次「六星連珠」的天文奇觀，下一次要等到2040年！（翻攝自網路）錯過這次「六星連珠」的天文奇觀，下一次要等到2040年！（翻攝自網路） 

➤馬or處女座→微小改變，也能鬆動僵局！

· 連珠能量共振：土星（責任）與天王星（變革）能量對沖。

· 運勢提醒：這一天會特別感到「被困住」。想做自己，卻被責任綁住；想突破，卻找不到出口。

· 轉運心法：這一天不適合做重大改變，適合做「微小調整」。例如：換一條路回家、吃沒吃過的餐廳、聽一首沒聽過的歌。微小改變，也能鬆動僵局。

· 當日小儀式：日落後，出門散步五分鐘，在路上選一個從沒注意過的路口或轉角，停下來看一眼，對自己說：「轉個彎，風景就不同了。」

 

➤羊or巨蟹座→拉回細節，焦慮少一半！

· 連珠能量共振：土星（責任）與海王星（迷惘）能量交織。

· 運勢提醒：這一天會特別感到「不知道該怎麼辦」。責任很多，卻找不到著力點，容易焦慮。

· 轉運心法：不要想「全部做好」，只想「做好眼前這一件事」。把注意力從「未來」拉回「當下」，從「整體」拉回「細節」。焦慮會少一半。

· 當日小儀式：日落後，整理桌面的一個小抽屜或一個小角落，完成後看著整齊的區塊，對自己說：「完成一件小事，也是一種前進。」

 

➤猴or雙子座→清楚，比快更重要。

· 連珠能量共振：水星（溝通）與海王星（迷惘）能量交織。

· 運勢提醒：這一天表達容易模糊不清，說的話可能被人誤解，也可能誤解別人的話。

· 轉運心法：這一天重要的事情「寫下來確認」，不要只用口頭講。發訊息、寫郵件、列清單，減少溝通誤差。清楚，比快更重要。

· 當日小儀式：日落後，拿出一張便條紙，寫下明天最重要的一件待辦事項，貼在顯眼處，對自己說：「話說清楚，心就清楚。」

 

➤雞or天秤座→從「別人」拉回「自己」！

· 連珠能量共振：金星（價值）與木星（擴張）能量被放大。

· 運勢提醒：這一天特別在意「公平不公平」，容易與人比較，也容易因比較而心有不平。

· 轉運心法：這一天把注意力從「別人」拉回「自己」。問自己：「今天，比昨天好一點嗎？」「這個選擇，對自己有意義嗎？」比贏別人沒意義，比昨天的自己進步才是真的。

· 當日小儀式：日落後，拿一面小鏡子，看著鏡中的自己說：「不用比誰好，只需要對得起自己。」

 

➤狗or獅子座→抓穩節奏，設緩衝點！

· 連珠能量共振：天王星（變革）與火星（行動）能量被啟動。

· 運勢提醒：這一天容易衝動、急著想改變，但也容易因衝太快而忽略細節。

· 轉運心法：這一天做任何決定前，先問自己「3天後還會這樣想嗎？」給自己一個緩衝，就能避免衝動後的後悔。

· 當日小儀式：日落後，把一個今天想做的決定寫在紙條上，放進抽屜，對自己說：「3天後再來看，不急。」

 

➤豬or天蠍座→活在當下，肯定現在！

· 連珠能量共振：海王星（夢幻）與金星（情感）能量交織。

· 運勢提醒：這一天特別容易懷念過去，想念某個人、某段時光，情緒容易起伏。

· 轉運心法：允許自己懷念，但不要活在懷念裡。如果想起誰，可以發個簡單問候，不要期待回覆。懷念是對過去的敬意，不是對現在的否定。

· 當日小儀式：日落後，找出一張舊照片，看著它3分鐘，然後對自己說：「謝謝那段時光，現在也很好。」

命理老師提醒，把握「六星連珠」這股罕見的宇宙能量，轉化為個人成長與轉運的契機。（菲菲老師提供） 命理老師提醒，把握「六星連珠」這股罕見的宇宙能量，轉化為個人成長與轉運的契機。（菲菲老師提供）  

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

