1年創造6億銷售！CEO歌手突宣布「不唱了」 退出內幕曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「CEO歌手」劉家榮推出新專輯《留聲》，震撼宣布日後不再發片，不過「最後一張專輯」並不代表與音樂斷絕關係，而是決定將未來的重心更加純粹地放在推動影視產業的傳承上。

現任大立電視台CEO的劉家榮有著「銷售天王」的封號，在購物台曾締造一年6億的輝煌銷售業績，新專輯主打歌《心刻盤》為民視八點戲劇《豆腐媽媽》的主題曲，唱出對人生歷程的回味。

請繼續往下閱讀...

劉家榮推出新專輯《留聲》。（大立電視提供）

不同於以往發片的喜悅，這次則充滿沈重的告別，劉家榮正式宣告，未來將不再進錄音室製作專輯，他感性的表示，「趁著我的聲音還OK的時候，收錄成專輯留存，因而專輯取名為《留聲》。出道至今共發行5張專輯，已經讓我這一生彌足珍貴的沒有遺憾了！」

劉家榮推出新專輯《留聲》。（大立電視提供）

劉家榮坦言自己原本就是電視台的CEO，工作已包含歌唱，今後重心將轉移到栽培電視台內的歌手主持人，「經營好電視台，這是我的興趣，也是我的人生階段規劃。」

劉家榮推出新專輯《留聲》。（大立電視提供）

提到新歌《心刻盤》，劉家榮分享刻盤就是台語的唱片之意，他與蕭玉芬主持的台灣新刻盤節目，持續介紹台語好的新歌，新歌的第一句歌詞「挑一首甲意的歌」正是每個人心中都有一首自己喜歡、最重要的歌，擁有著許多回憶，在錄音室演唱時想起許多人生階段的回憶，心中感觸良多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法