娛樂 最新消息

周曉涵恐婚「聽太多鬼故事」 何如芸感嘆婚內失戀

何如芸（左）、柯叔元在《婚內失戀》中詮釋一對結婚30年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸、柯叔元、周曉涵和蔡昌憲等人將合作舞台劇《婚內失戀》，曾有過一段婚姻的何如芸可說是「婚內失戀」的代表人物，她過去和美侖飯店董事王敏錡共維持了近19年的「豪門婚姻」，期間經歷婚變、外遇與多年的離婚官司，她感慨：「婚姻嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」

周曉涵（左）、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚15年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

何如芸感嘆婚內失戀 蔡昌憲認廁所是避風港

她劇中和柯叔元一起經營30年婚姻，前年再婚的柯叔元談及婚姻也有感而發，他原本以為婚姻是需要用心經營，「後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜，並以愛為前提」。

蔡昌憲和周曉涵飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，41歲的周曉涵雖未婚，但談過幾段戀愛，曾在交往過程感受過「兩個人的寂寞」，也聽到許多朋友在婚姻裡的「鬼故事」，讓她有些害怕婚姻，自嘲：「這也是為什麼我已經到了適婚年齡，卻還沒結婚的原因。」

但蔡昌憲卻展現不同的婚姻樣貌，他和老婆在一起已經15年，依舊恩愛，他透露劇本有段讓他超級有感，原來是戲裡提到廁所是「老公的避風港」，笑說：「坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁。」

