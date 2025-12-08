自由電子報
娛樂 電視

小煜離婚！昔因「1事」夫妻大吵 老婆離家一夜冷戰

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小煜」楊奇煜今（8日）無預警在社群宣布與圈外妻子言言和平離婚，結束5年多婚姻。他透露雙方多次溝通後已於9月正式辦理離婚，強調沒有撕裂與怨懟，彼此帶著感謝及祝福。雖然身分改變，但兩人仍將以家人方式陪伴，他希望外界不要過度打擾，給予空間。

小煜感性表示，與言言過去長時間的相處，讓兩人學會「放下執著，以柔軟去看待人生」，並坦言有些故事並非劃下句點，而是以另一種更舒服的形式陪伴前進。他也再次強調，情感並未消失，只是以不同方式延續，期望能讓家庭保持穩定、安心與充滿愛。

小煜今無預警宣布離婚，與老婆言言5年婚正式走向終點。（翻攝自IG）小煜今無預警宣布離婚，與老婆言言5年婚正式走向終點。（翻攝自IG）

事實上，小煜過去就曾透露婚姻並非一帆風順。2024年他出席活動時談到夫妻曾因育兒壓力爆發爭執，當時他重返歌手身分投入新EP製作，言言一度難以適應，加上照顧孩子的壓力累積，兩人在一次爭吵後，言言甚至氣到離家出走一夜，婚姻一度亮紅燈。所幸小煜主動道歉，夫妻當時得以修復關係，如今仍無緣繼續走下去。

小煜今年金鐘60以《來吧！哪裡怕》奪下實境節目主持人獎，他在台上致詞時特別把掌聲獻給孩子，當時外界即感受到他肩上背負的父職重量。他曾坦言工作與家庭兩頭燒，尤其大兒子患有蠶豆症與嚴重異位性皮膚炎，需要心理、音樂、職能等多面早療，他再忙都親自陪同，只盼孩子在愛裡成長。

