自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12/8～12/14星座運勢】海王星+水星主場太狂！ 靈感爆棚、八卦爆料齊飛…

這一週海王星順行雙魚、水星進射手，各領域「猛料」狂炸，八卦、小道消息只會更多，不會更少！（達志影像）這一週海王星順行雙魚、水星進射手，各領域「猛料」狂炸，八卦、小道消息只會更多，不會更少！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025進入倒數，演藝圈八卦還有未爆彈？星座專家「安德魯的賤聲房」指出，本週星象有兩大象重點，分別是12/10海王星順行雙魚、12/12水星進射手，安德魯提醒12星座的朋友，海王星雖然有助創意和靈感，但同時也容易讓人行事陷入仰仗直覺的過分自信；再加上水星跑到射手，意味著有些人的嘴巴變快、大腦變狂，可以想見，這一週的演藝圈或政壇八卦、職場小道消息只會更多，不會更少！

【12/10 海王星順行雙魚座】

簡單粗暴的講，海王星＝迷霧、靈感、幻想、直覺、逃避、浪漫、藝術、詐騙、戀愛腦。安德魯進一步解釋海王星「逆行」和「順行」時的分別，逆行時大家會突然看清楚一些你原本不想看的事，比如：「他根本沒那麼愛你」、「你以為的好友其實在背後偷罵你」、「你以為自己很忙但其實只瞎忙」，但現在～海王星恢復順行＝迷霧又回來了。這時候你會開始：

•再次覺得渣男沒那麼渣？
•羨慕別人講的夢想都很浪漫？
•做事又開始靠直覺，不靠邏輯？
•戀愛腦＋逃避現實，一次打開？

➤好處→創意回來、靈感爆棚、感受力超強、情緒更柔軟。
➤壞處→容易誤會、過度浪漫化、再被騙一次。
➤叮嚀→這週不要亂借錢、不要亂投資、不要相信「只有你能幫我」這種爛台詞。

【12/12 水星進入射手】

安德魯提醒，水星掌管大腦、說話、交通、思考，進入射手後＝嘴巴變快、大腦變狂、講話沒在過濾，這也代表著本週很多人會說真心話、爆料、吐實情。吵架也很直接，不走心，直接走嘴！

➤好處→ 腦袋突然很想冒險、很想衝、想學新東西、想計畫旅行。
➤壞處→講話直接到爆（容易得罪人）、 懶得裝、懶得演、懶得假笑。
➤叮嚀→千萬別嘴快！先想想後果再說出口。

【12/8～12/14星座運勢】

♈牡羊座

．工作：腦子特別快，抓重點比別人快一拍，但要注意別「太快把廢話講出來」。這週容易因為講真話得罪人，雖然你沒有惡意～但別人不會這麼想
．感情：單身牡羊→有人對你放曖昧訊號，但你可能沒看到，因為你忙著過自己的。有對象的牡羊→容易一言不合吵起來，但吵完又秒和好。戲劇化的八點檔重複上演
．財運：偏財有，但本週主要走「人情財」朋友、客戶可能突然大力相挺！不要亂買東西，請看好你的錢包，本週購物欲超強！
．健康：火氣旺、失眠、肩頸硬，容易發生因為粗心造成的傷害。
．幸運數字：3、6、18
．幸運色：紅、白、寶藍

♉金牛座

．工作：你終於動起來了！但海王星順行讓你有時怪怪的──注意不要被甜言蜜語帶著走。凡是對你太好、太夢幻的合作，先等等。
．感情：單身金牛→你會被藝術氣質的人吸引，但要小心「海王型裝神秘的人」。你絕對玩不過他。有對象的金牛：感情比較溫柔、黏度變高。相處的距離要拿捏好～太黏膩的感情反而會有衝突。
．財運：容易花在興趣、家裡、美食。投資不要被感覺帶著走。本週你的感覺是大魔王。
．健康：腸胃、壓力性疲勞。讓自己在放鬆一點。
．幸運數字：5、9、20
．幸運色：奶茶色、灰、粉紅

♊雙子座

．工作：水星進射手＝找你吵架的人會變多。雖然你不會輸，但你心會很累。但本週工作效率很好，溝通速度快。平衡一下，會有不錯的成績。
．感情：單身雙子→會遇到嘴巴很會講、很陽光的人。你遇到對手囉！ 有對象的雙子→講話太直接容易吵，但甜蜜度還是高。本週你的感情就像你爸嗎一樣，吵了幾十年但吵不散
．財運：合作、談判有機會。但看文件要小心，本週你的臉好像寫著「我欠騙，快來騙我」。
．健康：頭痛、過度用腦、講話太多喉嚨痛。
．幸運數字：7、14、22
．幸運色：黃色、銀、深藍

♋巨蟹座

．工作：靈感爆炸，但情緒也多。容易多想、怕出錯，但實際上你表現超穩。請跟著我默念：你是最棒的！多給自己一點信心，本週的你閃閃發亮。
．感情：單身巨蟹→有人偷偷喜歡你，但你完全看不見。 有對象的巨蟹→感情變柔軟、甜度上升。本週適合好好的經營感情，修復關係。
．財運：偏財不錯，意外之財一直往你身上砸，請好好接住。
．健康：水腫、睡眠品質差。一切都是心病。
．幸運數字：2、11、19
．幸運色：月光白、藍綠、銀灰

♌獅子座

．工作：你很想衝，很想大展身手。水星進射手＝企劃、創意、表現方面有超強靈感。大膽將你的想法說出來，本週會得到大力的支持者。
．感情：單身獅子→桃花變多，尤其E人在本週真的機會多多。有對象獅子：凡事適可而止就好囉！對方給你台階下的時候就順勢下來，不要還在上面搖屁股，對方是在讓你，不是你真的有理。
．財運：投資要冷靜，海王星順行你會喪失判斷能力，通常看起來太美好的事，通常都不會事好事。
．健康：喉嚨，扁條線，感冒在本週容易找上你。
．幸運數字：1、5、21
．幸運色：金、亮橘、黑

♍處女座

．工作：你很努力，但海王星順行可能讓你「看某些人不順眼」。保持專注，不要被情緒帶走。對事不對人的同時，也要加點人情進去。
．感情：單身處女→曖昧訊號可能會被你誤會，多相信自己值得被愛，哪怕你現在是刺蝟，也當隻可愛的刺蝟。有對象的處女→感情比較敏感，你本週的讀心能力大失敗！有話直接問會比較好。
．財運：左手來財，右手破財，有關於住宅，家電相關的花費會增加。
．健康：胃部毛病本週有點嚴重喔，請按時吃飯。
．幸運數字：4、8、17
．幸運色：卡其、深綠、米白

♎天秤座

．工作：口條超順！溝通比平常順、魅力提升。但要注意，本週你敷衍別人的客套話很容易被識破！再多點真誠會讓你更順利。
．感情：單身天秤→桃花明顯，而且是會聊天型的。至於能不能聊出一朵花，就要看你平常給別人的形象如何了。有對象的天秤→小浪漫變多。本週是加深感情的好時機，看場電影，安排個約會，都會讓你的感情多點激情
．財運：口碑、業績靠說話就能拉起來。但注意，本週治裝費有點誇張，你確定你的衣櫥，鞋櫃還放得下？
．健康：眼睛要注意，容易乾，容易發炎，尤其是有帶隱形眼鏡的人，日拋不要當月拋戴。
．幸運數字：6、12、24
．幸運色：粉藍、象牙白、墨綠

♏天蠍座

．工作：海王星順行＝直覺變強，但你也容易懷疑太多。水星射手讓你想把話講清楚，但又怕說錯。本週要學會讓自己的心定下來，不然你反常的行為，會讓你看起來超級不專業
．感情：單身天蠍→有人默默觀察你。想談戀愛的可以觀察，誰一直在對你好，有機會譜出冬季戀歌。有對象天蠍→容易想深、想多，但其實根本沒事，疑心病的你會很像瘋子，拜託克制一下。
．財運：偏財不錯，有意外收入機會。投資記得看清楚文件。
．健康：免疫力下降，要多注意保暖喔，不要冷的半死你還在穿迷你裙
．幸運數字：9、13、28
．幸運色：酒紅、黑、銀白

♐射手座

．工作：水星進你家＝你這週超強！靈感爆掉、效率高、講話又甜本週適合推進所有你想做的事。唯一要注意的是本週情緒化會特別明顯，容易在辦公室突然爆氣，要爆之前，麻煩捏自己大腿一下。
．感情：單身射手本週的愛情吸塵器，魅力強、有人被你吸走。但好壞都吸，自己要過濾。 有對象射手→甜甜的，請好好的享受這個浪漫到爆的一週。
．財運：機會多，賺錢快，注意花錢不要大手大腳，近期財運剛好打平而已。
．健康：注意原本就存在的舊疾，近期又會發作，不要鐵齒，趕快解決。
．幸運數字：3、10、23
．幸運色：紫、灰、亮紅

♑魔羯座

．工作：你想低調做事，卻被叫去救火。但你處理得很好。海王星順行讓你溝通直覺提升。請在對的時機做對的事。
．感情：單身魔羯→這週突然想談戀愛，打鐵要趁熱，不錯對象會出現，可以深入了解一下。有對象的魔羯→溫柔度提升，但你話不多。請多開口，對方本週需要你的甜言蜜語。
．財運：工作運帶財，努力值＝收入值。
．健康：過勞的情形有點嚴重，工作已經很忙了就早點睡。捨不得睡是你本週大忌。
．幸運數字：8、15、26
．幸運色：深藍、灰黑、白

♒水瓶座

．工作：本週的關鍵是漂亮的收尾，不要頭起得驚天動地，結果後面收尾零零落落，只要保持從頭到尾的專業度，你本週會發光，很刺眼的那種。
．感情：單身水瓶→有網路桃花、遠距桃花。不是不能談，是要先評估自己是不是這塊料。有對象的水瓶→需要多溝通，不然本週大大小小的誤會會很多，你不想講，他不想問，你們的關係會比冬天還冷。
．財運：本週靠人際發財，沒朋友的趕快多認識新朋友。
．健康：手腳容易冰冷，抽筋，暖暖包是不是該準備起來了。
．幸運數字：5、18、27
．幸運色：天空藍、銀灰、白

♓雙魚座

．工作：海王星順行＝你復活了！創意回來、專注回來、狀態大提升。但文件、邏輯仍然要注意。多一份仔細，你就會少出一點錯。
．感情：單身雙魚→桃花變強，吸引力恢復。人見人愛小可愛是你，但不要討皮痛，專挑不愛你的人愛。有對象雙魚→容易對對方不耐煩，輕聲細語會讓你更有魅力喔。
．財運：麻煩好好守住你的錢，本週是被詐騙體質，不要太容易心軟相信別人。
．健康：你真的太累了，已經過勞到快虛脫了，好好幫自己補一下。
．幸運數字：2、7、16
．幸運色：海藍、薰衣草紫、白銀

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中