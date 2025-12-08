【12/8～12/14星座運勢】海王星+水星主場太狂！ 靈感爆棚、八卦爆料齊飛…

這一週海王星順行雙魚、水星進射手，各領域「猛料」狂炸，八卦、小道消息只會更多，不會更少！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025進入倒數，演藝圈八卦還有未爆彈？星座專家「安德魯的賤聲房」指出，本週星象有兩大象重點，分別是12/10海王星順行雙魚、12/12水星進射手，安德魯提醒12星座的朋友，海王星雖然有助創意和靈感，但同時也容易讓人行事陷入仰仗直覺的過分自信；再加上水星跑到射手，意味著有些人的嘴巴變快、大腦變狂，可以想見，這一週的演藝圈或政壇八卦、職場小道消息只會更多，不會更少！

【12/10 海王星順行雙魚座】

簡單粗暴的講，海王星＝迷霧、靈感、幻想、直覺、逃避、浪漫、藝術、詐騙、戀愛腦。安德魯進一步解釋海王星「逆行」和「順行」時的分別，逆行時大家會突然看清楚一些你原本不想看的事，比如：「他根本沒那麼愛你」、「你以為的好友其實在背後偷罵你」、「你以為自己很忙但其實只瞎忙」，但現在～海王星恢復順行＝迷霧又回來了。這時候你會開始：

請繼續往下閱讀...

•再次覺得渣男沒那麼渣？

•羨慕別人講的夢想都很浪漫？

•做事又開始靠直覺，不靠邏輯？

•戀愛腦＋逃避現實，一次打開？

➤好處→創意回來、靈感爆棚、感受力超強、情緒更柔軟。

➤壞處→容易誤會、過度浪漫化、再被騙一次。

➤叮嚀→這週不要亂借錢、不要亂投資、不要相信「只有你能幫我」這種爛台詞。

【12/12 水星進入射手】

安德魯提醒，水星掌管大腦、說話、交通、思考，進入射手後＝嘴巴變快、大腦變狂、講話沒在過濾，這也代表著本週很多人會說真心話、爆料、吐實情。吵架也很直接，不走心，直接走嘴！

➤好處→ 腦袋突然很想冒險、很想衝、想學新東西、想計畫旅行。

➤壞處→講話直接到爆（容易得罪人）、 懶得裝、懶得演、懶得假笑。

➤叮嚀→千萬別嘴快！先想想後果再說出口。

【12/8～12/14星座運勢】

♈牡羊座

．工作：腦子特別快，抓重點比別人快一拍，但要注意別「太快把廢話講出來」。這週容易因為講真話得罪人，雖然你沒有惡意～但別人不會這麼想

．感情：單身牡羊→有人對你放曖昧訊號，但你可能沒看到，因為你忙著過自己的。有對象的牡羊→容易一言不合吵起來，但吵完又秒和好。戲劇化的八點檔重複上演

．財運：偏財有，但本週主要走「人情財」朋友、客戶可能突然大力相挺！不要亂買東西，請看好你的錢包，本週購物欲超強！

．健康：火氣旺、失眠、肩頸硬，容易發生因為粗心造成的傷害。

．幸運數字：3、6、18

．幸運色：紅、白、寶藍

♉金牛座

．工作：你終於動起來了！但海王星順行讓你有時怪怪的──注意不要被甜言蜜語帶著走。凡是對你太好、太夢幻的合作，先等等。

．感情：單身金牛→你會被藝術氣質的人吸引，但要小心「海王型裝神秘的人」。你絕對玩不過他。有對象的金牛：感情比較溫柔、黏度變高。相處的距離要拿捏好～太黏膩的感情反而會有衝突。

．財運：容易花在興趣、家裡、美食。投資不要被感覺帶著走。本週你的感覺是大魔王。

．健康：腸胃、壓力性疲勞。讓自己在放鬆一點。

．幸運數字：5、9、20

．幸運色：奶茶色、灰、粉紅

♊雙子座

．工作：水星進射手＝找你吵架的人會變多。雖然你不會輸，但你心會很累。但本週工作效率很好，溝通速度快。平衡一下，會有不錯的成績。

．感情：單身雙子→會遇到嘴巴很會講、很陽光的人。你遇到對手囉！ 有對象的雙子→講話太直接容易吵，但甜蜜度還是高。本週你的感情就像你爸嗎一樣，吵了幾十年但吵不散

．財運：合作、談判有機會。但看文件要小心，本週你的臉好像寫著「我欠騙，快來騙我」。

．健康：頭痛、過度用腦、講話太多喉嚨痛。

．幸運數字：7、14、22

．幸運色：黃色、銀、深藍

♋巨蟹座

．工作：靈感爆炸，但情緒也多。容易多想、怕出錯，但實際上你表現超穩。請跟著我默念：你是最棒的！多給自己一點信心，本週的你閃閃發亮。

．感情：單身巨蟹→有人偷偷喜歡你，但你完全看不見。 有對象的巨蟹→感情變柔軟、甜度上升。本週適合好好的經營感情，修復關係。

．財運：偏財不錯，意外之財一直往你身上砸，請好好接住。

．健康：水腫、睡眠品質差。一切都是心病。

．幸運數字：2、11、19

．幸運色：月光白、藍綠、銀灰

♌獅子座

．工作：你很想衝，很想大展身手。水星進射手＝企劃、創意、表現方面有超強靈感。大膽將你的想法說出來，本週會得到大力的支持者。

．感情：單身獅子→桃花變多，尤其E人在本週真的機會多多。有對象獅子：凡事適可而止就好囉！對方給你台階下的時候就順勢下來，不要還在上面搖屁股，對方是在讓你，不是你真的有理。

．財運：投資要冷靜，海王星順行你會喪失判斷能力，通常看起來太美好的事，通常都不會事好事。

．健康：喉嚨，扁條線，感冒在本週容易找上你。

．幸運數字：1、5、21

．幸運色：金、亮橘、黑

♍處女座

．工作：你很努力，但海王星順行可能讓你「看某些人不順眼」。保持專注，不要被情緒帶走。對事不對人的同時，也要加點人情進去。

．感情：單身處女→曖昧訊號可能會被你誤會，多相信自己值得被愛，哪怕你現在是刺蝟，也當隻可愛的刺蝟。有對象的處女→感情比較敏感，你本週的讀心能力大失敗！有話直接問會比較好。

．財運：左手來財，右手破財，有關於住宅，家電相關的花費會增加。

．健康：胃部毛病本週有點嚴重喔，請按時吃飯。

．幸運數字：4、8、17

．幸運色：卡其、深綠、米白

♎天秤座

．工作：口條超順！溝通比平常順、魅力提升。但要注意，本週你敷衍別人的客套話很容易被識破！再多點真誠會讓你更順利。

．感情：單身天秤→桃花明顯，而且是會聊天型的。至於能不能聊出一朵花，就要看你平常給別人的形象如何了。有對象的天秤→小浪漫變多。本週是加深感情的好時機，看場電影，安排個約會，都會讓你的感情多點激情

．財運：口碑、業績靠說話就能拉起來。但注意，本週治裝費有點誇張，你確定你的衣櫥，鞋櫃還放得下？

．健康：眼睛要注意，容易乾，容易發炎，尤其是有帶隱形眼鏡的人，日拋不要當月拋戴。

．幸運數字：6、12、24

．幸運色：粉藍、象牙白、墨綠

♏天蠍座

．工作：海王星順行＝直覺變強，但你也容易懷疑太多。水星射手讓你想把話講清楚，但又怕說錯。本週要學會讓自己的心定下來，不然你反常的行為，會讓你看起來超級不專業

．感情：單身天蠍→有人默默觀察你。想談戀愛的可以觀察，誰一直在對你好，有機會譜出冬季戀歌。有對象天蠍→容易想深、想多，但其實根本沒事，疑心病的你會很像瘋子，拜託克制一下。

．財運：偏財不錯，有意外收入機會。投資記得看清楚文件。

．健康：免疫力下降，要多注意保暖喔，不要冷的半死你還在穿迷你裙

．幸運數字：9、13、28

．幸運色：酒紅、黑、銀白

♐射手座

．工作：水星進你家＝你這週超強！靈感爆掉、效率高、講話又甜本週適合推進所有你想做的事。唯一要注意的是本週情緒化會特別明顯，容易在辦公室突然爆氣，要爆之前，麻煩捏自己大腿一下。

．感情：單身射手本週的愛情吸塵器，魅力強、有人被你吸走。但好壞都吸，自己要過濾。 有對象射手→甜甜的，請好好的享受這個浪漫到爆的一週。

．財運：機會多，賺錢快，注意花錢不要大手大腳，近期財運剛好打平而已。

．健康：注意原本就存在的舊疾，近期又會發作，不要鐵齒，趕快解決。

．幸運數字：3、10、23

．幸運色：紫、灰、亮紅

♑魔羯座

．工作：你想低調做事，卻被叫去救火。但你處理得很好。海王星順行讓你溝通直覺提升。請在對的時機做對的事。

．感情：單身魔羯→這週突然想談戀愛，打鐵要趁熱，不錯對象會出現，可以深入了解一下。有對象的魔羯→溫柔度提升，但你話不多。請多開口，對方本週需要你的甜言蜜語。

．財運：工作運帶財，努力值＝收入值。

．健康：過勞的情形有點嚴重，工作已經很忙了就早點睡。捨不得睡是你本週大忌。

．幸運數字：8、15、26

．幸運色：深藍、灰黑、白

♒水瓶座

．工作：本週的關鍵是漂亮的收尾，不要頭起得驚天動地，結果後面收尾零零落落，只要保持從頭到尾的專業度，你本週會發光，很刺眼的那種。

．感情：單身水瓶→有網路桃花、遠距桃花。不是不能談，是要先評估自己是不是這塊料。有對象的水瓶→需要多溝通，不然本週大大小小的誤會會很多，你不想講，他不想問，你們的關係會比冬天還冷。

．財運：本週靠人際發財，沒朋友的趕快多認識新朋友。

．健康：手腳容易冰冷，抽筋，暖暖包是不是該準備起來了。

．幸運數字：5、18、27

．幸運色：天空藍、銀灰、白

♓雙魚座

．工作：海王星順行＝你復活了！創意回來、專注回來、狀態大提升。但文件、邏輯仍然要注意。多一份仔細，你就會少出一點錯。

．感情：單身雙魚→桃花變強，吸引力恢復。人見人愛小可愛是你，但不要討皮痛，專挑不愛你的人愛。有對象雙魚→容易對對方不耐煩，輕聲細語會讓你更有魅力喔。

．財運：麻煩好好守住你的錢，本週是被詐騙體質，不要太容易心軟相信別人。

．健康：你真的太累了，已經過勞到快虛脫了，好好幫自己補一下。

．幸運數字：2、7、16

．幸運色：海藍、薰衣草紫、白銀

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法