自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭爆換心臟換血 李連杰不忍了公開變年輕秘訣

李連杰拍影片主動暢聊變年輕話題。（翻攝自微博）李連杰拍影片主動暢聊變年輕話題。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧墜樓身亡引發一連串效應，延燒到62歲「功夫皇帝」李連杰身上，近日他忽變一頭烏黑頭髮精神飽滿，被疑「換心臟」、「換血」才變年輕，逼得李連杰發布影片稱人言可畏，勸外界要有獨立思考能力。

李連杰前天關掉美顏，在微博上發布最新影片：「李連杰前後左右中，換這換那？不如換個心態。」畫面中的他沒用美顏功能說：「汽車有個發動機不好了換發動機，電池不好再換電池；如果心臟沒事去換個心臟，這個風險值不值得？只為年輕？」坦言誰會冒這麼大風險。

接著他又說：「換血，為了什麼要換血？是有疾病？還是只是為了年輕而換血？那這個科技到底合不合法呢？」表示如果只為了年輕，拉皮不是更容易，做微調不是更好，是不是更有效或者更普及。

李連杰最後聊到自己，他說：「多數人會覺得說，財富自由我才會快樂幸福....如果心態不好，真是活受罪，你說我怎麼年輕了？我告訴你，想年輕的多容易，仔細想一想、觀察、獨立思考、染個頭髮、化化妝、加一點點美顏，那就年輕了。真的，太容易的事。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中