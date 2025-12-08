遭爆換心臟換血 李連杰不忍了公開變年輕秘訣

李連杰拍影片主動暢聊變年輕話題。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧墜樓身亡引發一連串效應，延燒到62歲「功夫皇帝」李連杰身上，近日他忽變一頭烏黑頭髮精神飽滿，被疑「換心臟」、「換血」才變年輕，逼得李連杰發布影片稱人言可畏，勸外界要有獨立思考能力。

李連杰前天關掉美顏，在微博上發布最新影片：「李連杰前後左右中，換這換那？不如換個心態。」畫面中的他沒用美顏功能說：「汽車有個發動機不好了換發動機，電池不好再換電池；如果心臟沒事去換個心臟，這個風險值不值得？只為年輕？」坦言誰會冒這麼大風險。

接著他又說：「換血，為了什麼要換血？是有疾病？還是只是為了年輕而換血？那這個科技到底合不合法呢？」表示如果只為了年輕，拉皮不是更容易，做微調不是更好，是不是更有效或者更普及。

李連杰最後聊到自己，他說：「多數人會覺得說，財富自由我才會快樂幸福....如果心態不好，真是活受罪，你說我怎麼年輕了？我告訴你，想年輕的多容易，仔細想一想、觀察、獨立思考、染個頭髮、化化妝、加一點點美顏，那就年輕了。真的，太容易的事。」

