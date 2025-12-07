趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍

〔記者廖俐惠／台北報導〕劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。

《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸，已讓大批劇迷相當期待，目前也已經拍攝完畢，就等明年上半年播出。怎料趙震雄本周5日被爆出黑歷史，不但曾是殺人犯，還涉及偷車、強盜強姦等罪嫌，還曾痛毆劇團演員，之後隱姓改名重新出發，也被質疑是故意洗白。

《Signal 信號》由李帝勳（左起）、金憓秀、趙震雄主演，續集也由原班人馬演出。（翻攝自X）

趙震雄的經紀公司在爆料當晚回應，坦承確實在年少期間做出不當行為，可是性侵並非事實。接著在昨天6日晚上，趙震雄就宣布引退，虛心接受各界的批評，接下來會好好反省，為演員生涯畫下句點。只是趙震雄表面上的演藝生涯結束，私下想必仍是四面楚歌。

韓國媒體《서드앵글》報導，主角在作品殺青後宣布退車，這種狀況幾乎前所未有，趙震雄恐怕將面臨數十億韓元的賠償以及訴訟，而且《第二個信號》的拍攝後製已經完成，要修改或者剪輯幾乎不可能，一名業界人士指出：「趙震雄不是配角，而是核心的主要演員，無論是刪除或者重拍都不是實際做法，製作公司跟電視台陷入混亂當中。」業界人士也認為，趙震事件雄也再次印證韓國娛樂圈對於「過去零容忍」的原則。

