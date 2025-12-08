自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴寶劍曬高雄私照 騎Ubike還帶惠利看「寶劍樹」

朴寶劍（右）帶著惠利遊高雄。（翻攝自IG）朴寶劍（右）帶著惠利遊高雄。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025 AAA（亞洲明星盛典，Asia Artist Awards）在高雄圓滿落幕，超人氣男星朴寶劍也在高雄暢玩，今（8）他曬出和惠利私底下在高雄各個景點拍的照片之外，更看到他開心帥氣的騎上Ubike，難怪社群裡有不少高雄人問：「難道只有我沒遇到朴寶劍嗎？」

朴寶劍如願以償騎到Ubike。（翻攝自IG）朴寶劍如願以償騎到Ubike。（翻攝自IG）

朴寶劍在社群曬照，還寫著：「高昂的夜晚伴隨月光流轉，和大家一起歡笑的每一刻都很愉快，很美好的回憶，謝謝。今年大家都辛苦啦」只見朴寶劍曬出的照片當中，有在典禮上和不同明星的合照，還有他和惠利兩人的私照，先前朴寶劍到高雄舉辦見面會的時候，就心心念念的想逛一逛高雄，他還把中央公園的老榕樹取名為「寶劍樹」，吸引許多粉絲前來拍照打卡。

朴寶劍（左）帶惠利參觀「寶劍樹」。（翻攝自IG）朴寶劍（左）帶惠利參觀「寶劍樹」。（翻攝自IG）

上回就很想嘗試騎Ubike的朴寶劍這次也如願所償，已經二訪高雄的朴寶劍還帶著《請回答1988》的CP惠利去看看他的「寶劍樹」，兩人在高雄玩得很開心，難怪有許多粉絲都紛紛曬出自己在高雄街頭遇見朴寶劍的照片，看來這次他又開拓了很多新的景點呢！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中