朴寶劍曬高雄私照 騎Ubike還帶惠利看「寶劍樹」

朴寶劍（右）帶著惠利遊高雄。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025 AAA（亞洲明星盛典，Asia Artist Awards）在高雄圓滿落幕，超人氣男星朴寶劍也在高雄暢玩，今（8）他曬出和惠利私底下在高雄各個景點拍的照片之外，更看到他開心帥氣的騎上Ubike，難怪社群裡有不少高雄人問：「難道只有我沒遇到朴寶劍嗎？」

朴寶劍如願以償騎到Ubike。（翻攝自IG）

朴寶劍在社群曬照，還寫著：「高昂的夜晚伴隨月光流轉，和大家一起歡笑的每一刻都很愉快，很美好的回憶，謝謝。今年大家都辛苦啦。」只見朴寶劍曬出的照片當中，有在典禮上和不同明星的合照，還有他和惠利兩人的私照，先前朴寶劍到高雄舉辦見面會的時候，就心心念念的想逛一逛高雄，他還把中央公園的老榕樹取名為「寶劍樹」，吸引許多粉絲前來拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

朴寶劍（左）帶惠利參觀「寶劍樹」。（翻攝自IG）

上回就很想嘗試騎Ubike的朴寶劍這次也如願所償，已經二訪高雄的朴寶劍還帶著《請回答1988》的CP惠利去看看他的「寶劍樹」，兩人在高雄玩得很開心，難怪有許多粉絲都紛紛曬出自己在高雄街頭遇見朴寶劍的照片，看來這次他又開拓了很多新的景點呢！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法