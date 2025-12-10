自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「酒店陪睡女王」季營業額一億元！轉戰AV竟只想被「感動」到哭

AV達人「一劍浣春秋」評紫月雅的出道契機。 （翻攝自playno1.com／ideapocket）AV達人「一劍浣春秋」評紫月雅的出道契機。 （翻攝自playno1.com／ideapocket）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不只推出神秘美少女，ideapocket（IP社，アイポケ）最近最受關注的AV女優新鮮人，還有一名來自酒店界的「陪睡女王」，而她下海的原因竟只是為了想體驗被「感動」到哭！ 

根據AV達人「一劍浣春秋」長期觀察分析，其實紫月雅（紫月みやび）在出道前就已經是酒店界赫赫有名的「陪睡大王」，雖然她並非出身自風俗圈或「炮聲隆隆」的泰國浴，而是在酒店以陪酒聊天的公關女王，但手段了得，透過各種檯面上和和檯面下的技倆，3個月就做能到一億日圓（近2千萬台幣） 的業績。 

AV新人紫月雅曾是季營業額破1億日圓的酒店陪睡女王。（翻攝自playno1.com／ideapocket）AV新人紫月雅曾是季營業額破1億日圓的酒店陪睡女王。（翻攝自playno1.com／ideapocket）

有老司機不解，既然業績這麼好，那紫月雅為何不繼續待在酒店賺大錢，幹嘛跑來AV界和年紀足以當自己爸爸的男優們胡搞瞎搞是有比較爽嗎？一劍浣春秋為大家解惑，沒錯，答案就是大家想的那樣，紫月雅就是因為喜歡做愛所以才成為AV女優，轉換舞台對這位新人來說是「升級」。

她的第一次「淫幕初體驗」場景，就是她十分熟悉的VIP包廂裡，對她而言，看似與過往工作場合雷同的場景，但在工作心態上卻是全然不同，她可以盡情享受「前輩們」的指導，就算被X到哭，也心甘情願。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中