「酒店陪睡女王」季營業額一億元！轉戰AV竟只想被「感動」到哭

AV達人「一劍浣春秋」評紫月雅的出道契機。 （翻攝自playno1.com／ideapocket）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不只推出神秘美少女，ideapocket（IP社，アイポケ）最近最受關注的AV女優新鮮人，還有一名來自酒店界的「陪睡女王」，而她下海的原因竟只是為了想體驗被「感動」到哭！

根據AV達人「一劍浣春秋」長期觀察分析，其實紫月雅（紫月みやび）在出道前就已經是酒店界赫赫有名的「陪睡大王」，雖然她並非出身自風俗圈或「炮聲隆隆」的泰國浴，而是在酒店以陪酒聊天的公關女王，但手段了得，透過各種檯面上和和檯面下的技倆，3個月就做能到一億日圓（近2千萬台幣） 的業績。

請繼續往下閱讀...

AV新人紫月雅曾是季營業額破1億日圓的酒店陪睡女王。（翻攝自playno1.com／ideapocket）

有老司機不解，既然業績這麼好，那紫月雅為何不繼續待在酒店賺大錢，幹嘛跑來AV界和年紀足以當自己爸爸的男優們胡搞瞎搞是有比較爽嗎？一劍浣春秋為大家解惑，沒錯，答案就是大家想的那樣，紫月雅就是因為喜歡做愛所以才成為AV女優，轉換舞台對這位新人來說是「升級」。

她的第一次「淫幕初體驗」場景，就是她十分熟悉的VIP包廂裡，對她而言，看似與過往工作場合雷同的場景，但在工作心態上卻是全然不同，她可以盡情享受「前輩們」的指導，就算被X到哭，也心甘情願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法