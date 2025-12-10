自由電子報
娛樂 日韓

濱崎步再發聲！澳門演唱會遭粗暴取消 霸氣承諾「一定會再見面」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本流行天后濱崎步近期因中日政治局勢遭遇連環衝擊，上海演唱會被迫臨時喊卡後，本次巡演最後一站、明年1月10日的澳門場也遭粗暴取消。濱崎步昨（9日）發聲明先以「非常令人痛心」、「我們感到非常委屈」形容處境，不久後再以英文發聲寫下「深深的道歉」向全球粉絲致意，令粉絲深感不捨又憤怒。

濱崎步原訂在上海、澳門進行演唱會，皆遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）濱崎步原訂在上海、澳門進行演唱會，皆遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

濱崎步以英文強調，自己與團隊皆無法繼續帶來原定演出，同時也喊話「我永不放棄未來」，盼粉絲理解並強調與歌迷間的羈絆依舊緊密。她在聲明中表示，這次公告是給所有TA（粉絲名），以及目前無法登入官方APP的支持者，她透露經多方討論與評估後，確定無法帶來澳門場的演出，因此再次向所有期待這場表演的觀眾「深深道歉」。

濱崎步以英文承諾，「一定會創造再見面的機會」。（翻攝自IG）濱崎步以英文承諾，「一定會創造再見面的機會」。（翻攝自IG）

濱崎步強調，這個決定並非輕易做出，也感謝粉絲在整個過程中的等待與支持。儘管取消演出令許多歌迷感到失落，濱崎步仍在最後強調：「為了不讓大家的遺憾付諸東流，我們將盡最大努力完成能做的一切，一定會創造再見面的機會！」希望大家不要因此沮喪，並承諾未來仍會努力站上舞台，用作品與演出回應粉絲多年來的陪伴，她寫下「我們的羈絆是永恆的」，讓大批粉絲深受感動，也盼之後能再與她相聚。

