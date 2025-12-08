自由電子報
娛樂 星座

【12月8～14日】4生肖要注意 當心物極必反樂極生悲

12月第二週，命理專家謝沅瑾提醒4生肖注意事項。（資料照，記者王文麟攝）12月第二週，命理專家謝沅瑾提醒4生肖注意事項。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12月的第二週多數生肖都沒有特別亮眼表現或值得注意的事項，命理專家謝沅瑾表示相對之下，生肖鼠的人事業發展佳；屬羊的人財運不錯，卻伴隨相當風險；屬蛇的人該給自己一個假期休息放鬆；屬馬的人則要小心事情越是繁雜，越要留意是否顧此失彼。

✪事業運較佳生肖––鼠

本週各項運勢齊備，讓事業有了極佳的發展條件，由於不必要的狀況或阻礙減少，在工作上比較能夠游刃有餘地進行，專業與實力更容易被看見，無論是想要推動新計畫，或是爭取新資源，只要能注意妥善處理人際關係，都容易有左右逢源的感受，同時，過往的努力也容易在此時發揮效果，獲得貴人的肯定，讓自己的事業之路越走越寬。

✪財運較佳卻伴隨風險生肖––羊

本週雖然財運看好，但過程有可能並非一帆風順，尤其是事情看似最為順利的時候，有可能也是最脆弱的時候，原本充滿希望的投資機會，或是順暢進行中的合作洽談，其實都伴隨了潛在的風險與人際關係壓力，特別是在資金即將投入或簽署合約的階段，最有可能因為一時的疏忽導致破局，或不小心做出影響日後收益的決定。

✪需注意健康之生肖––蛇

本週比較容易感到各方面壓力增加，因此要特別留意身體發出的警訊，例如容易出現疲勞、精神不濟，或筋骨痠痛的狀況……等等，但凡只要遇到這些情形，就要注意目前正在進行的各項工作中，是不是有些需要先放緩或暫停，絕對要避免為了拚出成果，忽視了身體的負荷，甚至可能導致舊有的小毛病趁機浮現。

✪需注意時間分配之生肖––馬

本週整體運勢起伏較大，有些屬馬朋友可能有事時一大堆，沒事時閒到發慌，因此要注意進度的調配，避免有「先通通做完再來休息」的心態，可能會讓身心超載，再加上本週容易出現臨時的變動或小狀況，一時不察就可能會讓自己失去平衡，建議多為計畫保留彈性的時間，能讓整體步調更加順利。

☆民俗說法僅供參考☆

